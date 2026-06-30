Посол в Венесуэле рассказал о состоянии пострадавших россиян

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол России в Каракасе сообщил, что граждане России, пострадавшие из-за землетрясения в Венесуэле, идут на поправку.
- Посольство находится на связи с соотечественниками.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Граждане России, пострадавшие из-за землетрясения в Венесуэле, идут на поправку, рассказал посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.
"Мы со всеми нашими соотечественниками, с которыми поддерживаем отношения, на связи находимся. Нам звонят. Пока, слава богу, никаких изменений (по сравнению - ред.) с позавчера нет. Все идут на поправку", - сказал он ИС "Вести".
В Венесуэле 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. По последним данным властей Венесуэлы, число погибших возросло до 1719, более 5 тысяч человек получили ранения.