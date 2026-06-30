Посол в Венесуэле рассказал о состоянии пострадавших россиян

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Граждане России, пострадавшие из-за землетрясения в Венесуэле, идут на поправку, рассказал посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.

В Венесуэле 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. По последним данным властей Венесуэлы, число погибших возросло до 1719, более 5 тысяч человек получили ранения.