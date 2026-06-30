В Венесуэле девочку спасли из-под завалов через четыре дня после катастрофы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Двухлетнюю девочку спасли из-под завалов в Венесуэле через четыре дня после серии землетрясений.
- 24 июня в Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков с магнитудой 7,2 и 7,5, число погибших возросло до 1719 человек.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Двухлетнюю девочку спасли из-под завалов в Венесуэле через четыре дня после серии землетрясений, сообщает телеканал VTV.
"Ребенка удалось спасти из-под завалов спустя четыре дня после обрушения... Отец двухлетней девочки поблагодарил все специализированные службы", - говорится в публикации.
В Венесуэле 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. По последним данным властей Венесуэлы, число погибших возросло до 1719. Были разрушены многие жилые дома, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения. Москва заявила о готовности помочь Каракасу.