СМИ: система здравоохранения Венесуэлы была не готова к землетрясению

Краткий пересказ от РИА ИИ Система здравоохранения Венесуэлы оказалась не готова к землетрясению из-за нехватки врачей, медикаментов и оборудования, передает CNN.

Восемь больниц в Каракасе были закрыты, а работающие больницы испытывают острый дефицит базовых расходных материалов.

КАРАКАС, 30 июн - РИА Новости. Система здравоохранения Венесуэлы была не готова к землетрясению из-за нехватки врачей, медикаментов и оборудования, передает Система здравоохранения Венесуэлы была не готова к землетрясению из-за нехватки врачей, медикаментов и оборудования, передает CNN

"Больницы Венесуэлы не готовы к нормальной работе. Случившаяся катастрофа усугубила ситуацию, поскольку у нас нет лекарств, врачей и оборудования", - заявил телеканалу врач из Каракаса Униадес Урбина-Медина.

CNN сообщает со ссылкой на врача Андреса Кортиса, что восемь больниц в Каракасе были закрыты, а те, что продолжают работу, испытывают острый дефицит базовых расходных материалов.

Также отмечается, что американские многолетние карательные санкции сыграли свою роль в том, что многие венесуэльские врачи приняли решение эмигрировать, а страна столкнулась с нехваткой медперсонала.