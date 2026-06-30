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СМИ: система здравоохранения Венесуэлы была не готова к землетрясению - РИА Новости, 30.06.2026
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11:23 30.06.2026
СМИ: система здравоохранения Венесуэлы была не готова к землетрясению

CNN: система здравоохранения Венесуэлы была не готова к землетрясению

© REUTERS / Maxwell BricenoПоследствия землетрясения в Венесуэле
Последствия землетрясения в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© REUTERS / Maxwell Briceno
Последствия землетрясения в Венесуэле
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Система здравоохранения Венесуэлы оказалась не готова к землетрясению из-за нехватки врачей, медикаментов и оборудования, передает CNN.
  • Восемь больниц в Каракасе были закрыты, а работающие больницы испытывают острый дефицит базовых расходных материалов.
КАРАКАС, 30 июн - РИА Новости. Система здравоохранения Венесуэлы была не готова к землетрясению из-за нехватки врачей, медикаментов и оборудования, передает CNN.
"Больницы Венесуэлы не готовы к нормальной работе. Случившаяся катастрофа усугубила ситуацию, поскольку у нас нет лекарств, врачей и оборудования", - заявил телеканалу врач из Каракаса Униадес Урбина-Медина.
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CNN сообщает со ссылкой на врача Андреса Кортиса, что восемь больниц в Каракасе были закрыты, а те, что продолжают работу, испытывают острый дефицит базовых расходных материалов.
Также отмечается, что американские многолетние карательные санкции сыграли свою роль в том, что многие венесуэльские врачи приняли решение эмигрировать, а страна столкнулась с нехваткой медперсонала.
В Венесуэле 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. По последним данным властей Венесуэлы, число погибших возросло до 1719, более 5 тысяч человек получили ранения.
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