Волонтёры VK Fest 2026 готовятся встречать гостей на ВДНХ

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. VK Fest — это не только музыка, артисты, автограф-сессии и развлечения для всей семьи. За большим фестивалем всегда стоит команда людей, которые помогает гостям чувствовать себя спокойно, уверенно и безопасно. В Москве такой важной частью команды станут волонтёры, и их подготовка уже началась.



На ВДНХ прошла образовательная программа для добровольцев, которые будут работать на VK Fest 2026. Её организовали VK Fest совместно с ресурсным центром "Мосволонтёр". Обучение прошли 30 человек — они присоединятся к большой команде из 300 волонтёров, задействованных на московской площадке фестиваля.

© Фото : пресс-служба ВКонтакте Волонтеры VK Fest 2026 © Фото : пресс-служба ВКонтакте Волонтеры VK Fest 2026

Как отмечает исполнительный директор VK Fest Злата Колотвина, волонтёры — одна из ключевых частей VK Fest. По её словам, без них фестиваль не мог бы проходить на том уровне, к которому гости привыкли из года в год. Добровольцы становятся связующим звеном между посетителями и всеми службами фестиваля — техническими, медицинскими, службами безопасности и организаторами.



"Волонтеры – это важнейшая часть фестиваля, и без них фестиваль не мог бы состояться в том качестве, на том уровне, на котором он проходит ежегодно. Волонтеры обучаются буквально всему для того, чтобы быть таким важным связующим звеном между всеми службами фестиваля и его посетителями", — рассказала Колотвина.

© Фото : пресс-служба ВКонтакте Волонтеры VK Fest 2026 © Фото : пресс-служба ВКонтакте Волонтеры VK Fest 2026

Место для подготовки выбрали не случайно: ВДНХ станет новой локацией VK Fest в Москве. Волонтёры заранее познакомились с территорией, изучили ключевые точки и разобрали ситуации, с которыми могут столкнуться во время фестиваля. Такой подход помогает не просто выучить инструкции, а почувствовать пространство и понять, где и как можно быть полезным гостям.



Особое внимание уделили безопасности. Добровольцы прошли практический модуль по оказанию первой помощи: разобрали, как действовать при солнечном ударе, потере сознания и нарушениях дыхания. Для летнего фестиваля под открытым небом это особенно важно: иногда быстрая и грамотная помощь рядом может сыграть решающую роль.

© Фото : пресс-служба ВКонтакте Волонтеры VK Fest 2026 © Фото : пресс-служба ВКонтакте Волонтеры VK Fest 2026

Колотвина подчёркивает, что к волонтёрам VK Fest можно обратиться практически по любому вопросу: попросить бесплатной воды, обратиться за помощью, если стало плохо, уточнить, куда идти, или сообщить, что кто-то потерялся или что-то пропало. Волонтёры находятся на связи со службами безопасности, медиками и техническими командами, поэтому могут быстро передать информацию тем, кто нужен в конкретной ситуации.



"К волонтерам ВК-феста можно обратиться абсолютно по любому поводу. Для того, чтобы, например, попросить бесплатной воды, для того, чтобы попросить о помощи, если вдруг стало плохо, потому что фестиваль проходит летом, иногда бывает слишком жарко, бывают солнечные удары", — отметила она.

© Фото : пресс-служба ВКонтакте Волонтеры VK Fest 2026 © Фото : пресс-служба ВКонтакте Волонтеры VK Fest 2026

Отдельный блок посвятили работе при большом скоплении людей. Волонтёры учились координировать потоки посетителей, помогать экстренным службам, поддерживать безопасное движение на площадке и реагировать в нештатных ситуациях, включая эвакуацию. Кураторы также разобрали конкретные сценарии — например, что делать, если на фестивале потерялся ребёнок, как вызвать спасателей, медиков или полицию, а также как помогать службе безопасности в зоне досмотра.



Большую роль в подготовке играет и ориентация на местности. По словам Колотвиной, волонтёры должны уметь помогать людям ориентироваться на большой фестивальной территории, а в этом году это особенно важно: площадка ВДНХ больше, чем прежняя московская локация в Лужниках, и зон на фестивале станет больше.

© Фото : пресс-служба ВКонтакте Волонтеры VK Fest 2026 © Фото : пресс-служба ВКонтакте Волонтеры VK Fest 2026

"В этом году с нами будет работать 300 человек. Это чуть больше, чем было в прошлом году в Лужниках. ВДНХ площадка больше. Зон на фестивале в этом году будет больше. Поэтому волонтеров к работе мы тоже привлекаем больше в этом году", — сообщила исполнительный директор VK Fest.



Обучение провели партнёры фестиваля — Всероссийский студенческий корпус спасателей и волонтёры-медики. Их участие сделало программу максимально практичной: добровольцы получили не только знания, но и понимание, как действовать спокойно, чётко и по-человечески в реальных ситуациях.

© Фото : пресс-служба ВКонтакте Волонтеры VK Fest 2026 © Фото : пресс-служба ВКонтакте Волонтеры VK Fest 2026