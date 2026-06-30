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В ФМБА рассказали о новом этапе работы над вакциной от лихорадки денге - РИА Новости, 30.06.2026
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04:30 30.06.2026
В ФМБА рассказали о новом этапе работы над вакциной от лихорадки денге

ФМБА начало подготовительный этап к исследований вакцины от лихорадке денге

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМедработник с вакциной
Медработник с вакциной - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Медработник с вакциной . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) начинает подготовительный этап к проведению исследований российской вакцины от лихорадки денге на добровольцах.
  • Исследование будет длиться около года и пройдет в московских исследовательских центрах.
  • Вакцина разработана на рекомбинантной платформе, которая признана одной из самых безопасных, и ее эффективность была доказана в исследованиях на животных.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Федеральное медико-биологическое Агентство (ФМБА) начинает подготовительный этап к проведению исследований российской вакцины от лихорадки денге на добровольцах, наблюдение за ними будет длиться около года, сообщила РИА Новости заместитель генерального директора по развитию Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток ФМБА России Эллина Рузанова.
"Проводится подготовительный этап к проведению исследований. Идет подбор добровольцев в возрасте от 18 лет, соответствующих критериям включения. Исследование, предполагающее полноценное длительное наблюдение за добровольцами, будет длиться около года. Территориально оно будет проводиться в московских исследовательских центрах", - сказала Рузанова.
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Она также отметила, что вакцина разработана на рекомбинантной платформе, которая признана одной из самых безопасных.
"Тем не менее мы обязательно будем нарабатывать доказательную базу по безопасности в рамках клинических исследований", - уточнила эксперт.
По ее словам, эффективность вакцины была доказана в исследованиях на животных, также был проведен комплекс исследований иммунного ответа и показателей безопасности.
Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова сообщила РИА Новости, что агентство получило разрешение на проведение клинического исследования новой вакцины против лихорадки денге.
Лихорадка денге - это вирусное заболевание, которое чаще всего встречается в странах Азии, Африки, Океании и Карибского бассейна. Основным путем передачи является укус инфицированных комаров.​
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РоссияЗдоровье - ОбществоАфрикаАзияВероника СкворцоваФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
 
 
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