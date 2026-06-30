В ФМБА рассказали о новом этапе работы над вакциной от лихорадки денге

Краткий пересказ от РИА ИИ Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) начинает подготовительный этап к проведению исследований российской вакцины от лихорадки денге на добровольцах.

Исследование будет длиться около года и пройдет в московских исследовательских центрах.

Вакцина разработана на рекомбинантной платформе, которая признана одной из самых безопасных, и ее эффективность была доказана в исследованиях на животных.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Федеральное медико-биологическое Агентство (ФМБА) начинает подготовительный этап к проведению исследований российской вакцины от лихорадки денге на добровольцах, наблюдение за ними будет длиться около года, сообщила РИА Новости заместитель генерального директора по развитию Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток ФМБА России Эллина Рузанова.

"Проводится подготовительный этап к проведению исследований. Идет подбор добровольцев в возрасте от 18 лет, соответствующих критериям включения. Исследование, предполагающее полноценное длительное наблюдение за добровольцами, будет длиться около года. Территориально оно будет проводиться в московских исследовательских центрах", - сказала Рузанова.

Она также отметила, что вакцина разработана на рекомбинантной платформе, которая признана одной из самых безопасных.

"Тем не менее мы обязательно будем нарабатывать доказательную базу по безопасности в рамках клинических исследований", - уточнила эксперт.

По ее словам, эффективность вакцины была доказана в исследованиях на животных, также был проведен комплекс исследований иммунного ответа и показателей безопасности.

Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова сообщила РИА Новости, что агентство получило разрешение на проведение клинического исследования новой вакцины против лихорадки денге.