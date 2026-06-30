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США ждут, что члены НАТО на саммите отчитаются о росте оборонных расходов - РИА Новости, 30.06.2026
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18:42 30.06.2026 (обновлено: 18:54 30.06.2026)
США ждут, что члены НАТО на саммите отчитаются о росте оборонных расходов

Уитакер: США ждут отчет о росте оборонных расходов других стран на саммите НАТО

© AP Photo / Jonathan ErnstЛоготип НАТО
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© AP Photo / Jonathan Ernst
Логотип НАТО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США ожидают от союзников отчета о росте оборонных расходов на саммите НАТО в Анкаре, заявил постпред Штатов при альянсе Мэтью Уитакер.
  • Он заявил, что расходы Вашингтона на оборону превышают 5% ВВП, Штаты ждут, что другие страны НАТО последуют их примеру.
ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. США ждут от союзников отчета на саммите НАТО в Анкаре о росте оборонных расходов, заявил постпред Штатов при альянсе Мэтью Уитакер.
"Саммит НАТО пройдет на следующей неделе в турецкой Анкаре. Там будет первый отчет после прошлогодней встречи в Гааге, где мы все согласились на 5%", - сказал Уитакер телеканалу Newsmax.
Он заявил, что расходы США на оборону превышают 5% ВВП, Штаты ждут, что другие страны НАТО последуют их примеру.
Уитакер также добавил, что Европа должна взять на себя ответственность за защиту своего континента конвенциональными средствами.
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