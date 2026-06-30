США ждут, что члены НАТО на саммите отчитаются о росте оборонных расходов

Краткий пересказ от РИА ИИ США ожидают от союзников отчета о росте оборонных расходов на саммите НАТО в Анкаре, заявил постпред Штатов при альянсе Мэтью Уитакер.

Он заявил, что расходы Вашингтона на оборону превышают 5% ВВП, Штаты ждут, что другие страны НАТО последуют их примеру.

ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. США ждут от союзников отчета на саммите НАТО в Анкаре о росте оборонных расходов, заявил постпред Штатов при альянсе Мэтью Уитакер.

"Саммит НАТО пройдет на следующей неделе в турецкой Анкаре . Там будет первый отчет после прошлогодней встречи в Гааге, где мы все согласились на 5%", - сказал Уитакер телеканалу Newsmax

Он заявил, что расходы США на оборону превышают 5% ВВП, Штаты ждут, что другие страны НАТО последуют их примеру.