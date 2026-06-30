США ждут, что члены НАТО на саммите отчитаются о росте оборонных расходов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США ожидают от союзников отчета о росте оборонных расходов на саммите НАТО в Анкаре, заявил постпред Штатов при альянсе Мэтью Уитакер.
- Он заявил, что расходы Вашингтона на оборону превышают 5% ВВП, Штаты ждут, что другие страны НАТО последуют их примеру.
ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. США ждут от союзников отчета на саммите НАТО в Анкаре о росте оборонных расходов, заявил постпред Штатов при альянсе Мэтью Уитакер.
Он заявил, что расходы США на оборону превышают 5% ВВП, Штаты ждут, что другие страны НАТО последуют их примеру.
Уитакер также добавил, что Европа должна взять на себя ответственность за защиту своего континента конвенциональными средствами.