Июньский холод не повлияет на урожай в России, заявил Патрушев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-премьер Дмитрий Патрушев сообщил, что июньский холод не может негативно повлиять на урожай.
- Минсельхоз запланировал общую посевную площадь в сезоне 2025–2026 годов в размере 83 миллионов гектаров.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Июньский холод не может негативным образом повлиять на урожай, таких прогнозов нет, уборочная кампания началась спокойно, сообщил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Патрушев.
"Нет прогнозов, что это может как-то негативным образом повлиять на урожай. Спокойно зашли в фазу уборки и будем, соответственно, ее реализовывать", - ответил он на соответствующий вопрос.
Минсельхоз в сезоне 2025-2026 годов запланировал общую посевную площадь в размере 83 миллионов гектаров. В том числе под яровые культуры планировалось отвести около 56 миллионов гектаров. В конце мая глава ведомства Оксана Лут говорила, что хотя риски невыполнения плана сева в 83 миллиона гектаров есть, регионы не снижают свои прогнозы.