Июньский холод не повлияет на урожай в России, заявил Патрушев

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Июньский холод не может негативным образом повлиять на урожай, таких прогнозов нет, уборочная кампания началась спокойно, сообщил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Патрушев.

"Нет прогнозов, что это может как-то негативным образом повлиять на урожай. Спокойно зашли в фазу уборки и будем, соответственно, ее реализовывать", - ответил он на соответствующий вопрос.