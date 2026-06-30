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Июньский холод не повлияет на урожай в России, заявил Патрушев - РИА Новости, 30.06.2026
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00:55 30.06.2026
Июньский холод не повлияет на урожай в России, заявил Патрушев

Патрушев: июньский холод не повлияет на урожай в России

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКолосья ячменя
Колосья ячменя - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-премьер Дмитрий Патрушев сообщил, что июньский холод не может негативно повлиять на урожай.
  • Минсельхоз запланировал общую посевную площадь в сезоне 2025–2026 годов в размере 83 миллионов гектаров.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Июньский холод не может негативным образом повлиять на урожай, таких прогнозов нет, уборочная кампания началась спокойно, сообщил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Патрушев.
"Нет прогнозов, что это может как-то негативным образом повлиять на урожай. Спокойно зашли в фазу уборки и будем, соответственно, ее реализовывать", - ответил он на соответствующий вопрос.
Минсельхоз в сезоне 2025-2026 годов запланировал общую посевную площадь в размере 83 миллионов гектаров. В том числе под яровые культуры планировалось отвести около 56 миллионов гектаров. В конце мая глава ведомства Оксана Лут говорила, что хотя риски невыполнения плана сева в 83 миллиона гектаров есть, регионы не снижают свои прогнозы.
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РоссияДмитрий ПатрушевОксана ЛутМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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