Ульянов и Гросси обсудили урегулирование конфликта между США и Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Михаил Ульянов и Рафаэль Гросси обсудили перспективы урегулирования конфликта между США и Ираном.
- В обсуждении затрагивалась роль МАГАТЭ в процессе урегулирования конфликта.
ВЕНА, 30 июн - РИА Новости. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудили перспективы урегулирования конфликта между США и Ираном и роль Агентства в этом процессе.
"Встретился с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси. Мы обсудили перспективы урегулирования конфликта между США и Ираном и роль Агентства в этом процессе", - написал Ульянов в Telegram-канале.