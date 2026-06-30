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Ульянов и Гросси обсудили урегулирование конфликта между США и Ираном - РИА Новости, 30.06.2026
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09:59 30.06.2026
Ульянов и Гросси обсудили урегулирование конфликта между США и Ираном

Ульянов и Гросси обсудили конфликт между США и Ираном и роль МАГАТЭ

© AP Photo / Ryan MurphyФлаг США виден сквозь флаг Ирана
Флаг США виден сквозь флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© AP Photo / Ryan Murphy
Флаг США виден сквозь флаг Ирана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Михаил Ульянов и Рафаэль Гросси обсудили перспективы урегулирования конфликта между США и Ираном.
  • В обсуждении затрагивалась роль МАГАТЭ в процессе урегулирования конфликта.
ВЕНА, 30 июн - РИА Новости. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудили перспективы урегулирования конфликта между США и Ираном и роль Агентства в этом процессе.
"Встретился с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси. Мы обсудили перспективы урегулирования конфликта между США и Ираном и роль Агентства в этом процессе", - написал Ульянов в Telegram-канале.
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