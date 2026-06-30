Ульянов и Гросси обсудили урегулирование конфликта между США и Ираном

ВЕНА, 30 июн - РИА Новости. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудили перспективы урегулирования конфликта между США и Ираном и роль Агентства в этом процессе.