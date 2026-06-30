Rheinmetall получил от Украины заказ на поставку снарядов большой дальности

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил от Украины многомиллионный заказ на поставку артиллерийских боеприпасов большой дальности.
- Заказ включает несколько десятков тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов и метательных зарядов, производством которых займется испанское подразделение концерна Rheinmetall Expal Munitions.
- Rheinmetall планирует к 2030 году выпускать около 1,5 миллиона 155-миллиметровых артиллерийских снарядов в год.
БЕРЛИН, 30 июн - РИА Новости. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall сообщил, что получил от Украины многомиллионный заказ на поставку артиллерийских боеприпасов большой дальности.
"Украина разместила у Rheinmetall заказ на поставку артиллерийских боеприпасов большой дальности. Заказ включает несколько десятков тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов и метательных зарядов. Стоимость контракта, которая будет отражена в отчетности за второй квартал 2026 года, составляет несколько десятков миллионов евро", - говорится в пресс-релизе концерна.
Rheinmetall также отметил, что намерен к 2030 году выпускать около 1,5 миллиона 155-миллиметровых артиллерийских снарядов в год.
Rheinmetall - один из крупнейших производителей военной техники и вооружений в Европе. Росту его доходов способствовали поставки Германией вооружений Украине, включая произведенные концерном танки, БМП, БТР, системы ПВО и артиллерийские боеприпасы. В конце 2023 года газета Financial Times назвала концерн одним из крупнейших бенефициаров растущей глобальной нестабильности.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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10 октября 2025, 13:59