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Rheinmetall получил от Украины заказ на поставку снарядов большой дальности - РИА Новости, 30.06.2026
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17:49 30.06.2026
Rheinmetall получил от Украины заказ на поставку снарядов большой дальности

Rheinmetall получил от Украины заказ на поставку артиллерийских боеприпасов

© AP Photo / Martin MeissnerШтаб-квартира концерна Rheinmetall
Штаб-квартира концерна Rheinmetall - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© AP Photo / Martin Meissner
Штаб-квартира концерна Rheinmetall. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил от Украины многомиллионный заказ на поставку артиллерийских боеприпасов большой дальности.
  • Заказ включает несколько десятков тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов и метательных зарядов, производством которых займется испанское подразделение концерна Rheinmetall Expal Munitions.
  • Rheinmetall планирует к 2030 году выпускать около 1,5 миллиона 155-миллиметровых артиллерийских снарядов в год.
БЕРЛИН, 30 июн - РИА Новости. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall сообщил, что получил от Украины многомиллионный заказ на поставку артиллерийских боеприпасов большой дальности.
"Украина разместила у Rheinmetall заказ на поставку артиллерийских боеприпасов большой дальности. Заказ включает несколько десятков тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов и метательных зарядов. Стоимость контракта, которая будет отражена в отчетности за второй квартал 2026 года, составляет несколько десятков миллионов евро", - говорится в пресс-релизе концерна.
Отмечается, что производством боеприпасов займется испанское подразделение концерна Rheinmetall Expal Munitions. В пресс-релизе также уточняется, что артиллерийские снаряды и метательные заряды, которые будут поставлены Украине, уже стоят на вооружении ряда стран НАТО.
Rheinmetall также отметил, что намерен к 2030 году выпускать около 1,5 миллиона 155-миллиметровых артиллерийских снарядов в год.
Rheinmetall - один из крупнейших производителей военной техники и вооружений в Европе. Росту его доходов способствовали поставки Германией вооружений Украине, включая произведенные концерном танки, БМП, БТР, системы ПВО и артиллерийские боеприпасы. В конце 2023 года газета Financial Times назвала концерн одним из крупнейших бенефициаров растущей глобальной нестабильности.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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