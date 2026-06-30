Rheinmetall получил от Украины заказ на поставку снарядов большой дальности

Краткий пересказ от РИА ИИ Немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил от Украины многомиллионный заказ на поставку артиллерийских боеприпасов большой дальности.

Заказ включает несколько десятков тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов и метательных зарядов, производством которых займется испанское подразделение концерна Rheinmetall Expal Munitions.

Rheinmetall планирует к 2030 году выпускать около 1,5 миллиона 155-миллиметровых артиллерийских снарядов в год.

БЕРЛИН, 30 июн - РИА Новости. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall сообщил, что получил от Украины многомиллионный заказ на поставку артиллерийских боеприпасов большой дальности.

"Украина разместила у Rheinmetall заказ на поставку артиллерийских боеприпасов большой дальности. Заказ включает несколько десятков тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов и метательных зарядов. Стоимость контракта, которая будет отражена в отчетности за второй квартал 2026 года, составляет несколько десятков миллионов евро", - говорится в пресс-релизе концерна.

Отмечается, что производством боеприпасов займется испанское подразделение концерна Rheinmetall Expal Munitions. В пресс-релизе также уточняется, что артиллерийские снаряды и метательные заряды, которые будут поставлены Украине , уже стоят на вооружении ряда стран НАТО

Rheinmetall также отметил, что намерен к 2030 году выпускать около 1,5 миллиона 155-миллиметровых артиллерийских снарядов в год.

Rheinmetall - один из крупнейших производителей военной техники и вооружений в Европе. Росту его доходов способствовали поставки Германией вооружений Украине, включая произведенные концерном танки, БМП, БТР, системы ПВО и артиллерийские боеприпасы. В конце 2023 года газета Financial Times назвала концерн одним из крупнейших бенефициаров растущей глобальной нестабильности.