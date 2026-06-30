МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Советник офиса Владимира Зеленского Виктория Страхова предложила лишать брони от мобилизации руководителей украинских предприятий, на которых не соблюдают минуту молчания по погибшим.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных.