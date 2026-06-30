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На Украине хотят мобилизовывать не соблюдающих минуту молчания - РИА Новости, 30.06.2026
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12:27 30.06.2026
На Украине хотят мобилизовывать не соблюдающих минуту молчания

На Украине хотят мобилизовывать руководителей, не соблюдающих минуту молчания

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Виктория Страхова предложила лишать брони от мобилизации руководителей украинских предприятий, на которых не соблюдают минуту молчания по погибшим.
  • На Украине ежедневно в 9:00 проходит минута молчания по погибшим.
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Советник офиса Владимира Зеленского Виктория Страхова предложила лишать брони от мобилизации руководителей украинских предприятий, на которых не соблюдают минуту молчания по погибшим.
"Предлагаю на предприятиях, в учреждениях и организациях, где не соблюдается минута молчания, аннулировать бронь руководителя и владельца, даже если само предприятие относится к критически важным. Если эти "броневики" не уважают память павших, то считаю справедливым, чтобы они почувствовали, что такое война", - приводит украинское издание "Страна.ua" слова Страховой.
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Ежедневно в 9.00 (совпадает с мск) на Украине проходит минута молчания по погибшим.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных.
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