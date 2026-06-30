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European Gymnastics отложил ратификацию решения по России - РИА Новости Спорт, 30.06.2026
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01:28 30.06.2026 (обновлено: 01:54 30.06.2026)
European Gymnastics отложил ратификацию решения по России

На Украине заявили, что им удалось отложить решение ЕГС по флагу РФ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАртур Далалоян (Россия) выполняет упражнения на кольцах в личном многоборье соревнований по спортивной гимнастике среди мужчин игр стран БРИКС в Казани
Артур Далалоян (Россия) выполняет упражнения на кольцах в личном многоборье соревнований по спортивной гимнастике среди мужчин игр стран БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Европейский гимнастический союз (European Gymnastics) перенес внеочередную генеральную ассамблею, на которой должна была состояться ратификация решения о снятии санкций с российских и белорусских спортсменов.
  • Исполком World Gymnastics 17 мая принял решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном страны, а 24 мая аналогичное решение принял исполком European Gymnastics.
  • Украинская федерация гимнастики поставила под сомнение возможность исполнения решения World Gymnastics, поэтому решение исполкома European Gymnastics на данный момент не имеет юридической силы и легитимности.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Европейский гимнастический союз (European Gymnastics) перенес внеочередную генеральную ассамблею, на которой должна была состояться ратификация решения о снятии всех санкций с российских и белорусских спортсменов, сообщается на сайте Украинской федерации гимнастики.
Исполком World Gymnastics 17 мая принял решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном страны. Аналогичное решение 24 мая принял исполком European Gymnastics, который отмечал, что его решение должно быть ратифицировано на внеочередном заседании генассамблеи. Ассамблея должна была пройти 29 июня. Ранее 11 федераций обратились к European Gymnastics с требованием вынести на голосование вопрос о запрете россиянам и белорусам выступать с национальной символикой.
"Этот шаг стал прямым результатом действий Украинской федерации гимнастики, которая накануне разослала всем членам союза подробное правовое обоснование недопустимости ратификации решения исполкома European Gymnastics. Нам удалось поставить под сомнение возможность исполнения решения World Gymnastics, поэтому решение исполкома European Gymnastics на данный момент не имеет никакой юридической силы и легитимности", - говорится в сообщении.
Киберспорт - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
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