СМИ: Уиткофф находится на пути в Доху

Краткий пересказ от РИА ИИ Спецпосланник президента США Стив Уиткофф направляется в Доху на фоне ожидания американской стороной переговоров с Ираном.

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в настоящее время находится на пути в Доху на фоне ожидания американской стороной переговоров с Ираном, сообщает телеканал Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в настоящее время находится на пути в Доху на фоне ожидания американской стороной переговоров с Ираном, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванных американских чиновников.

В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что Иран запросил встречу с США, и она состоится во вторник в столице Катара Дохе. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт выступила с утверждением, что США на высокоуровневых переговорах будут представлять спецпосланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Однако глава МИД Ирана Исмаил Багаи отметил, что иранская экспертная делегация посетит Доху на этой неделе для работы над вопросом о разблокировке иранских активов, но этот визит не связан с переговорами с США, и планов проводить такие переговоры на каком-либо уровне в Катаре у иранских представителей нет.

"Уиткофф в настоящее время находится в пути в Доху", - говорится в сообщении.

По данным телеканала, пока неясно, едет ли Кушнер в столицу Катара вместе с Уиткоффом.

Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.