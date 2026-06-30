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СМИ: Уиткофф находится на пути в Доху - РИА Новости, 30.06.2026
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04:27 30.06.2026
СМИ: Уиткофф находится на пути в Доху

CNN: Уиткофф находится на пути в Доху на фоне ожидания США переговоров с Ираном

© AP Photo / Ludovic MarinСтив Уиткофф
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© AP Photo / Ludovic Marin
Стив Уиткофф . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спецпосланник президента США Стив Уиткофф направляется в Доху на фоне ожидания американской стороной переговоров с Ираном.
  • Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в настоящее время находится на пути в Доху на фоне ожидания американской стороной переговоров с Ираном, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванных американских чиновников.
В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что Иран запросил встречу с США, и она состоится во вторник в столице Катара Дохе. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт выступила с утверждением, что США на высокоуровневых переговорах будут представлять спецпосланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Однако глава МИД Ирана Исмаил Багаи отметил, что иранская экспертная делегация посетит Доху на этой неделе для работы над вопросом о разблокировке иранских активов, но этот визит не связан с переговорами с США, и планов проводить такие переговоры на каком-либо уровне в Катаре у иранских представителей нет.
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"Уиткофф в настоящее время находится в пути в Доху", - говорится в сообщении.
По данным телеканала, пока неясно, едет ли Кушнер в столицу Катара вместе с Уиткоффом.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
После подписания меморандума США и Иран не проводили очных встреч, переговоры оказались под угрозой срыва из-за новой эскалации, связанной с серией атак на торговые суда в Ормузском проливе и ударов США по территории Ирана.
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