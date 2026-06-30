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Угрозы в адрес Белоруссии являются недопустимыми, заявил постпред при ООН - РИА Новости, 30.06.2026
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00:37 30.06.2026
Угрозы в адрес Белоруссии являются недопустимыми, заявил постпред при ООН

Постпред Рыбков: угрозы в адрес Минска и ее руководства являются недопустимыми

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonЗдание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков заявил, что угрозы в адрес Белоруссии и ее руководства недопустимы.
  • Он отметил, что недавние высказывания со стороны Киева свидетельствуют о стремлении к дальнейшему обострению конфликта.
ООН, 30 июн - РИА Новости. Угрозы в адрес Белоруссии и ее руководства недопустимы, недавние высказывания со стороны Киева говорят о стремлении к дальнейшему обострению конфликта, заявил постпред республики при ООН Валентин Рыбаков.
"Любые попытки давления или запугивания, ультиматумы, угрозы в адрес Беларуси и ее руководства недопустимы", - сказал Рыбаков в ходе срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи с атакой БПЛА на автобус с белорусскими гражданами.
Он отметил, что Белоруссия настоятельно рекомендует не испытывать терпение белорусской стороны и не считать отсутствие немедленной жесткой реакции проявлением слабости, нерешительности или трусости.
"Публичные импульсивные высказывания, которые мы недавно услышали от руководства Украины, свидетельствуют лишь о стремлении к дальнейшему обострению конфликта", - добавил постпред Белоруссии.
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БелоруссияУкраинаКиевВалентин РыбаковООН
 
 
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