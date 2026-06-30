Угрозы в адрес Белоруссии являются недопустимыми, заявил постпред при ООН

Краткий пересказ от РИА ИИ Постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков заявил, что угрозы в адрес Белоруссии и ее руководства недопустимы.

Он отметил, что недавние высказывания со стороны Киева свидетельствуют о стремлении к дальнейшему обострению конфликта.

ООН, 30 июн - РИА Новости. Угрозы в адрес Белоруссии и ее руководства недопустимы, недавние высказывания со стороны Киева говорят о стремлении к дальнейшему обострению конфликта, заявил постпред республики при ООН Валентин Рыбаков.

"Любые попытки давления или запугивания, ультиматумы, угрозы в адрес Беларуси и ее руководства недопустимы", - сказал Рыбаков в ходе срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи с атакой БПЛА на автобус с белорусскими гражданами.

Он отметил, что Белоруссия настоятельно рекомендует не испытывать терпение белорусской стороны и не считать отсутствие немедленной жесткой реакции проявлением слабости, нерешительности или трусости.