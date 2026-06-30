Угрозы в адрес Белоруссии являются недопустимыми, заявил постпред при ООН

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков заявил, что угрозы в адрес Белоруссии и ее руководства недопустимы.
- Он отметил, что недавние высказывания со стороны Киева свидетельствуют о стремлении к дальнейшему обострению конфликта.
ООН, 30 июн - РИА Новости. Угрозы в адрес Белоруссии и ее руководства недопустимы, недавние высказывания со стороны Киева говорят о стремлении к дальнейшему обострению конфликта, заявил постпред республики при ООН Валентин Рыбаков.
Он отметил, что Белоруссия настоятельно рекомендует не испытывать терпение белорусской стороны и не считать отсутствие немедленной жесткой реакции проявлением слабости, нерешительности или трусости.
"Публичные импульсивные высказывания, которые мы недавно услышали от руководства Украины, свидетельствуют лишь о стремлении к дальнейшему обострению конфликта", - добавил постпред Белоруссии.