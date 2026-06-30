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"Портовый альянс" отгрузил в Китай более 5 миллионов тонн угля - РИА Новости, 30.06.2026
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14:41 30.06.2026
"Портовый альянс" отгрузил в Китай более 5 миллионов тонн угля

Морские терминалы "Портового альянса" отгрузили в Китай свыше 5 млн тонн угля

© Фото : Пресс-служба "Портового альянса""Портовый альянс" отгрузил в Китай более 5 миллионов тонн угля
Портовый альянс отгрузил в Китай более 5 миллионов тонн угля - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Фото : Пресс-служба "Портового альянса"
"Портовый альянс" отгрузил в Китай более 5 миллионов тонн угля
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Специализированные морские терминалы под управлением "Портового альянса" отгрузили в Китай в январе – мае 2026 года 5,02 миллиона тонн угля, сообщает пресс-служба компании.
На долю КНР пришлось 36% в структуре общей экспортной перевалки холдинга, которая за первые пять месяцев года достигла 13,91 миллиона тонн.
В пресс-службе уточнили, что основной поток груза обеспечили дальневосточные мощности холдинга – терминал "Остерра" в Хабаровском крае и Малый порт в Приморье. Через "Остерру" в Китай ушло 4,53 миллиона тонн угля, что составляет 46,4% от суммарного грузооборота этого терминала за отчетный период (9,76 миллиона тонн). Малый порт за пять месяцев перегрузил для китайских потребителей 477,75 тысячи тонн угля, что составило 30,8% от совокупной перевалки предприятия (1,55 миллиона тонн). Остальные партии груза были направлены в Индию, Корею и другие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона.
Наибольшая интенсивность экспортных отгрузок на китайское направление зафиксирована в марте – 1,26 миллиона тонн угля. В мае порты группы отгрузили в КНР 1,05 миллиона тонн груза. Максимальная интенсивность перевалки была достигнута за счет использования крупнотоннажного флота, в частности судов класса "Панамакс" и "Кейпсайз" вместимостью от 70 до 200 тысяч тонн.
"Текущее распределение экспортных потоков указывает на планомерную балансировку между поставками в КНР и отправкой угля на альтернативные азиатские рынки. Это полностью соответствует общим тенденциям: за пять месяцев этого года совокупный экспорт российского угля в Китай сократился более чем на 21%", – отметил директор по эксплуатационной работе портов холдинга Сергей Галкин, его слова приводит пресс-служба.
Группа компаний "Портовый альянс" управляет морскими портами и терминалами в трех бассейнах страны: Дальневосточном, Северо-Западном и Азово-Черноморском. Суммарная мощность активов – более 80 миллионов тонн грузов в год. Кроме энергетического угля группа обеспечивает экспорт минеральных удобрений.
 
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