"Портовый альянс" отгрузил в Китай более 5 миллионов тонн угля

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Специализированные морские терминалы под управлением "Портового альянса" отгрузили в Китай в январе – мае 2026 года 5,02 миллиона тонн угля, сообщает пресс-служба компании.

На долю КНР пришлось 36% в структуре общей экспортной перевалки холдинга, которая за первые пять месяцев года достигла 13,91 миллиона тонн.

В пресс-службе уточнили, что основной поток груза обеспечили дальневосточные мощности холдинга – терминал "Остерра" в Хабаровском крае и Малый порт в Приморье. Через "Остерру" в Китай ушло 4,53 миллиона тонн угля, что составляет 46,4% от суммарного грузооборота этого терминала за отчетный период (9,76 миллиона тонн). Малый порт за пять месяцев перегрузил для китайских потребителей 477,75 тысячи тонн угля, что составило 30,8% от совокупной перевалки предприятия (1,55 миллиона тонн). Остальные партии груза были направлены в Индию, Корею и другие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона.

Наибольшая интенсивность экспортных отгрузок на китайское направление зафиксирована в марте – 1,26 миллиона тонн угля. В мае порты группы отгрузили в КНР 1,05 миллиона тонн груза. Максимальная интенсивность перевалки была достигнута за счет использования крупнотоннажного флота, в частности судов класса "Панамакс" и "Кейпсайз" вместимостью от 70 до 200 тысяч тонн.

"Текущее распределение экспортных потоков указывает на планомерную балансировку между поставками в КНР и отправкой угля на альтернативные азиатские рынки. Это полностью соответствует общим тенденциям: за пять месяцев этого года совокупный экспорт российского угля в Китай сократился более чем на 21%", – отметил директор по эксплуатационной работе портов холдинга Сергей Галкин, его слова приводит пресс-служба.