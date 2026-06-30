Рейтинг@Mail.ru
Генконсул в Хьюстоне рассказал, на что жалуются россияне в тюрьмах США - РИА Новости, 30.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:19 30.06.2026
Генконсул в Хьюстоне рассказал, на что жалуются россияне в тюрьмах США

Генконсул Пукалов: россияне в тюрьмах США жалуются на питание, тесноту в камерах

© РИА НовостиГенконсул РФ в Хьюстоне Николай Пукалов
Генконсул РФ в Хьюстоне Николай Пукалов - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости
Генконсул РФ в Хьюстоне Николай Пукалов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские граждане в американских тюрьмах жалуются на тесноту в камерах и однообразный рацион.
  • Медицинская помощь в тюрьмах поверхностная, эффективное лечение при серьезных проблемах со здоровьем отсутствует.
ХЬЮСТОН (штат Техас), 30 июн - РИА Новости. Содержащиеся в американских тюрьмах россияне жалуются на тесноту в камерах и однообразный рацион, также весьма поверхностная и медицинская помощь, заявил в интервью РИА Новости генконсул РФ в Хьюстоне Николай Пукалов.
"Что касается условий содержания в местных уголовных или иммиграционных тюрьмах, то они одинаково суровые. Заключенные жалуются на тесноту в камерах и однообразный рацион без свежих овощей и фруктов", - сказал Пукалов.
По его словам, медицинская помощь также весьма поверхностная: в основном выдаются жаропонижающие препараты, зато в качестве панацеи чуть ли не навязываются антидепрессанты.
"При серьезных сбоях здоровья рассчитывать на эффективное лечение в местах лишения свободы не приходится", - констатировал дипломат РФ.
Дорога в Хьюстоне, штат Техас - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
Генконсул в Хьюстоне рассказал о контактах с местными властями
Вчера, 06:38
 
В миреХьюстонРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала