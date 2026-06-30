Генконсул в Хьюстоне рассказал, на что жалуются россияне в тюрьмах США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские граждане в американских тюрьмах жалуются на тесноту в камерах и однообразный рацион.
- Медицинская помощь в тюрьмах поверхностная, эффективное лечение при серьезных проблемах со здоровьем отсутствует.
ХЬЮСТОН (штат Техас), 30 июн - РИА Новости. Содержащиеся в американских тюрьмах россияне жалуются на тесноту в камерах и однообразный рацион, также весьма поверхностная и медицинская помощь, заявил в интервью РИА Новости генконсул РФ в Хьюстоне Николай Пукалов.
"Что касается условий содержания в местных уголовных или иммиграционных тюрьмах, то они одинаково суровые. Заключенные жалуются на тесноту в камерах и однообразный рацион без свежих овощей и фруктов", - сказал Пукалов.
По его словам, медицинская помощь также весьма поверхностная: в основном выдаются жаропонижающие препараты, зато в качестве панацеи чуть ли не навязываются антидепрессанты.
"При серьезных сбоях здоровья рассчитывать на эффективное лечение в местах лишения свободы не приходится", - констатировал дипломат РФ.