Генконсул в Хьюстоне рассказал, на что жалуются россияне в тюрьмах США

Краткий пересказ от РИА ИИ Российские граждане в американских тюрьмах жалуются на тесноту в камерах и однообразный рацион.

Медицинская помощь в тюрьмах поверхностная, эффективное лечение при серьезных проблемах со здоровьем отсутствует.

ХЬЮСТОН (штат Техас), 30 июн - РИА Новости. Содержащиеся в американских тюрьмах россияне жалуются на тесноту в камерах и однообразный рацион, также весьма поверхностная и медицинская помощь, заявил в интервью РИА Новости генконсул РФ в Хьюстоне Николай Пукалов.

"Что касается условий содержания в местных уголовных или иммиграционных тюрьмах, то они одинаково суровые. Заключенные жалуются на тесноту в камерах и однообразный рацион без свежих овощей и фруктов", - сказал Пукалов.

По его словам, медицинская помощь также весьма поверхностная: в основном выдаются жаропонижающие препараты, зато в качестве панацеи чуть ли не навязываются антидепрессанты.