В Турцию прибудут два российских самолета для тушения лесных пожаров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Два российских самолета-амфибии БЕ200ЧС в ближайшее время прибудут в Турцию для помощи в тушении лесных пожаров.
- Лесные пожары — одна из главных природных угроз для Турции в летний сезон, особенно в провинциях на побережьях Эгейского и Средиземного морей.
- В 2025 году в Турции было зарегистрировано 3 224 лесных пожара, более половины из которых произошли по вине человека.
АНКАРА, 30 июн – РИА Новости. Два российских самолета-амфибии БЕ200ЧС в ближайшее время прибудут в Турцию для оказания помощи в тушении лесных пожаров, сообщило посольство РФ в Анкаре.
"В ответ на обращение турецкой стороны в ближайшее время в Турцию для оказания помощи в тушении сезонных лесных пожаров прибудут два самолета БЕ200ЧС. Желаем экипажам судов, всем задействованным местным службам успехов в этом непростом и опасном деле. Россия никогда не оставляет в беде своих друзей", - говорится в заявлении российского диппредставительства в Telegram-канале.
Лесные пожары - одна из главных природных угроз для Турции в летний сезон, который обычно длится с конца июня до сентября. Наиболее пожароопасными считаются провинции на побережьях Эгейского и Средиземного морей, включая Анталью, Муглу, Измир, Айдын, Чанаккале и Мерсин. По данным министерства сельского и лесного хозяйства Турции, в 2025 году в стране было зарегистрировано 3 224 лесных пожара, более половины из которых произошли по вине человека — из-за неосторожного обращения с огнем, сельскохозяйственных палов, брошенных окурков и других нарушений.
В последние годы риск крупных пожаров усиливается из-за продолжительных волн жары, засухи и сильного ветра. Власти регулярно вводят ограничения на посещение лесов, усиливают авиагруппировку пожарной авиации и используют системы раннего обнаружения возгораний, включая беспилотники и технологии искусственного интеллекта.