В Турцию прибудут два российских самолета для тушения лесных пожаров

Лесные пожары - одна из главных природных угроз для Турции в летний сезон, который обычно длится с конца июня до сентября. Наиболее пожароопасными считаются провинции на побережьях Эгейского и Средиземного морей, включая Анталью, Муглу, Измир, Айдын, Чанаккале и Мерсин. По данным министерства сельского и лесного хозяйства Турции, в 2025 году в стране было зарегистрировано 3 224 лесных пожара, более половины из которых произошли по вине человека — из-за неосторожного обращения с огнем, сельскохозяйственных палов, брошенных окурков и других нарушений.