Белоруссия призвала безоговорочно осудить теракт против детей

ООН, 30 июн - РИА Новости. Белоруссия призывает международное сообщество безоговорочно осудить теракт против детей, совершенный 17 июня, заявил белорусский постпред при ООН Валентин Рыбаков на срочном заседании Совета Безопасности ООН в связи с атакой БПЛА на автобус с белорусскими гражданами.

"Подобные действия являются грубым нарушением норм международного гуманитарного права и угрожают международному миру и безопасности. Республика Беларусь решительно осуждает - и призывает международное сообщество безоговорочно осудить - этот бесчеловечный террористический акт, которому нет и не может быть никакого оправдания. Призываем Совет Безопасности ООН дать всеобъемлющую и исчерпывающую оценку этому преступлению", - заявил Рыбаков.