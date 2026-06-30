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Белоруссия призвала безоговорочно осудить теракт против детей - РИА Новости, 30.06.2026
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00:44 30.06.2026
Белоруссия призвала безоговорочно осудить теракт против детей

Рыбаков: Минск призывает безоговорочно осудить теракт против детей

© Фото : Егор Ковальчук/MAXПоследствия удара по автобусу в Брянской области
Последствия удара по автобусу в Брянской области - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Фото : Егор Ковальчук/MAX
Последствия удара по автобусу в Брянской области. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Белорусский постпред при ООН Валентин Рыбаков призвал международное сообщество безоговорочно осудить теракт против детей.
  • Украинский ударный дрон атаковал автобус, перевозивший 44 гражданина Белоруссии, 22 из которых — дети, в результате погибла женщина и девять человек получили ранения.
  • Рыбаков заявил, что подобные действия являются грубым нарушением норм международного гуманитарного права и угрожают международному миру и безопасности.
ООН, 30 июн - РИА Новости. Белоруссия призывает международное сообщество безоговорочно осудить теракт против детей, совершенный 17 июня, заявил белорусский постпред при ООН Валентин Рыбаков на срочном заседании Совета Безопасности ООН в связи с атакой БПЛА на автобус с белорусскими гражданами.
Украинский ударный дрон атаковал автобус, перевозивший на отдых в Геленджик 44 граждан Белоруссии, 22 из которых - дети. В результате нападения погибла женщина. Девять человек, включая шесть детей, получили ранения различной степени тяжести.
"Подобные действия являются грубым нарушением норм международного гуманитарного права и угрожают международному миру и безопасности. Республика Беларусь решительно осуждает - и призывает международное сообщество безоговорочно осудить - этот бесчеловечный террористический акт, которому нет и не может быть никакого оправдания. Призываем Совет Безопасности ООН дать всеобъемлющую и исчерпывающую оценку этому преступлению", - заявил Рыбаков.
Последствия удара по автобусу в Брянской области - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
На месте атаки БПЛА на белорусский автобус изъяты украинские компоненты
00:33
 
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