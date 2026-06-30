Белоруссия призвала безоговорочно осудить теракт против детей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Белорусский постпред при ООН Валентин Рыбаков призвал международное сообщество безоговорочно осудить теракт против детей.
- Украинский ударный дрон атаковал автобус, перевозивший 44 гражданина Белоруссии, 22 из которых — дети, в результате погибла женщина и девять человек получили ранения.
- Рыбаков заявил, что подобные действия являются грубым нарушением норм международного гуманитарного права и угрожают международному миру и безопасности.
ООН, 30 июн - РИА Новости. Белоруссия призывает международное сообщество безоговорочно осудить теракт против детей, совершенный 17 июня, заявил белорусский постпред при ООН Валентин Рыбаков на срочном заседании Совета Безопасности ООН в связи с атакой БПЛА на автобус с белорусскими гражданами.
Украинский ударный дрон атаковал автобус, перевозивший на отдых в Геленджик 44 граждан Белоруссии, 22 из которых - дети. В результате нападения погибла женщина. Девять человек, включая шесть детей, получили ранения различной степени тяжести.
"Подобные действия являются грубым нарушением норм международного гуманитарного права и угрожают международному миру и безопасности. Республика Беларусь решительно осуждает - и призывает международное сообщество безоговорочно осудить - этот бесчеловечный террористический акт, которому нет и не может быть никакого оправдания. Призываем Совет Безопасности ООН дать всеобъемлющую и исчерпывающую оценку этому преступлению", - заявил Рыбаков.