В Москве проверили половину теплосетей в рамках подготовки к зиме

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду проверили половину теплосетей в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Продолжаем масштабные работы по подготовке к новому отопительному сезону. На тепловых сетях проводятся гидравлические испытания, во время которых в соответствии с утвержденным графиком отключаем горячее водоснабжение. Подача горячей воды после профилактики уже возобновлена в более чем 36,7 тысяч зданий, включая 17,4 тысяч жилых домов - это более 50% от общего числа", - рассказал Бирюков.

Заммэра отметил, что в общей сложности будут проверены более 19 тысяч километров тепловых сетей. К новому отопительному сезону в столице подготовят более 74 тысяч зданий, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов.

"Организация испытаний теплосетей - одно из ключевых направлений подготовки к отопительному сезону. Отдельные участки трубопроводов по очереди выводятся из эксплуатации, в них повышается давление, чтобы проверить состояние коммуникаций. Это позволяет специалистам ПАО "МОЭК" заранее выявить возможные ненадежные участки и оперативно их отремонтировать, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон", сказал он.

Все работы на тепловых сетях разделены на почти 600 10-дневных этапов, они будут полностью завершены до конца августа, добавил Бирюков.