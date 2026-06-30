Рейтинг@Mail.ru
В Москве проверили половину теплосетей в рамках подготовки к зиме - РИА Новости, 30.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
14:38 30.06.2026
В Москве проверили половину теплосетей в рамках подготовки к зиме

Половину теплосетей при подготовке к отопительному сезону проверили в Москве

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГидравлические испытания тепловых сетей
Гидравлические испытания тепловых сетей - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Гидравлические испытания тепловых сетей. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду проверили половину теплосетей в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Продолжаем масштабные работы по подготовке к новому отопительному сезону. На тепловых сетях проводятся гидравлические испытания, во время которых в соответствии с утвержденным графиком отключаем горячее водоснабжение. Подача горячей воды после профилактики уже возобновлена в более чем 36,7 тысяч зданий, включая 17,4 тысяч жилых домов - это более 50% от общего числа", - рассказал Бирюков.
Радиатор отопления - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
В московских домах в рамках капремонта заменили системы отопления
29 июня, 11:51
Заммэра отметил, что в общей сложности будут проверены более 19 тысяч километров тепловых сетей. К новому отопительному сезону в столице подготовят более 74 тысяч зданий, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов.
"Организация испытаний теплосетей - одно из ключевых направлений подготовки к отопительному сезону. Отдельные участки трубопроводов по очереди выводятся из эксплуатации, в них повышается давление, чтобы проверить состояние коммуникаций. Это позволяет специалистам ПАО "МОЭК" заранее выявить возможные ненадежные участки и оперативно их отремонтировать, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон", сказал он.
Все работы на тепловых сетях разделены на почти 600 10-дневных этапов, они будут полностью завершены до конца августа, добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что во время летних профилактических работ на системе теплоснабжения проводятся перекладка трубопроводов с применением современных технологий, профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.
Тепловая станция - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
Теплосети проверили в более чем 27,6 тысяч зданий Москвы
21 июня, 12:22
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковМОЭК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала