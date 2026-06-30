Бублик в пяти сетах победил 491-ю ракетку мира на старте Уимблдона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Бублик из Казахстана пробился во второй круг Уимблдонского турнира.
- В первом круге Бублик победил австралийца Танаси Коккинакиса со счетом 4:6, 6:3, 6:7 (10:12), 6:3, 6:4.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Казахстанский теннисист Александр Бублик пробился во второй круг Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.
В матче первого круга посеянный под 10-м номером Бублик нанес поражение австралийцу Танаси Коккинакису, который занимает 491-е место в мировом рейтинге, со счетом 4:6, 6:3, 6:7 (10:12), 6:3, 6:4. Продолжительность встречи составила 3 часа 38 минут.
Во втором круге соперником Бублика станет француз Кириан Жаке.
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