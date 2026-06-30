"Яндекс" восстановил работу всех сервисов после сбоя

Краткий пересказ от РИА ИИ
- У ряда пользователей возникали кратковременные трудности с доступом к некоторым сервисам "Яндекса".
- Работа всех сервисов после сбоя восстановлена, они функционируют в штатном режиме.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. "Яндекс" сообщил РИА Новости, что работа всех сервисов после кратковременного сбоя восстановлена.
"У ряда пользователей возникали кратковременные трудности с доступом к некоторым сервисам "Яндекса". На текущий момент все сервисы работают в штатном режиме", - сообщили в компании.
Ранее во вторник пользователи "Яндекса" сообщали о плохой работе сервисов "Яндекса" - согласно детектору по отслеживанию сбоев в интернете Detector404, за последние сутки насчитывается 1,2 тысячи жалоб. Так, россияне жаловались на плохую работу "Яндекс Музыки", "Кинопоиска", "Алисы" и "Яндекс Почты", а также на поисковую систему.