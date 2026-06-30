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"Яндекс" восстановил работу всех сервисов после сбоя - РИА Новости, 30.06.2026
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14:48 30.06.2026 (обновлено: 14:53 30.06.2026)
"Яндекс" восстановил работу всех сервисов после сбоя

"Яндекс" восстановил работу всех сервисов после кратковременного сбоя

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкОфис компании "Яндекс"
Офис компании Яндекс - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Офис компании "Яндекс". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У ряда пользователей возникали кратковременные трудности с доступом к некоторым сервисам "Яндекса".
  • Работа всех сервисов после сбоя восстановлена, они функционируют в штатном режиме.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. "Яндекс" сообщил РИА Новости, что работа всех сервисов после кратковременного сбоя восстановлена.
"У ряда пользователей возникали кратковременные трудности с доступом к некоторым сервисам "Яндекса". На текущий момент все сервисы работают в штатном режиме", - сообщили в компании.
Ранее во вторник пользователи "Яндекса" сообщали о плохой работе сервисов "Яндекса" - согласно детектору по отслеживанию сбоев в интернете Detector404, за последние сутки насчитывается 1,2 тысячи жалоб. Так, россияне жаловались на плохую работу "Яндекс Музыки", "Кинопоиска", "Алисы" и "Яндекс Почты", а также на поисковую систему.
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