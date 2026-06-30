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"Будь они прокляты": Тарасову возмутило решение ISU по допуску фигуристов - РИА Новости Спорт, 30.06.2026
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Фигурное катание
 
10:59 30.06.2026 (обновлено: 11:05 30.06.2026)
"Будь они прокляты": Тарасову возмутило решение ISU по допуску фигуристов

Тарасова заявила, что возмущена допуском фигуристов только в нейтральном статусе

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкТатьяна Тарасова
Татьяна Тарасова - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе начиная с сезона 2026/27.
  • Татьяна Тарасова осудила решение ISU допустить российских спортсменов до соревнований без флага и гимна.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с РИА Новости осудила решение Международного союза конькобежцев (ISU) допустить российских спортсменов до международных турниров только в нейтральном статусе.
Ранее ISU допустил российских спортсменов до соревнований начиная с сезона-2026/27 в нейтральном статусе.
«
"А почему без флага и гимна? Чем наш гимн не нравится и кому? Я просто возмущена, что они допускают нас без флага и гимна. Спасибо им большое, молодцы ребята. Будь они прокляты!" - сказала Тарасова.
Татьяна Тарасова - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
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