"Будь они прокляты": Тарасову возмутило решение ISU по допуску фигуристов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе начиная с сезона 2026/27.
- Татьяна Тарасова осудила решение ISU допустить российских спортсменов до соревнований без флага и гимна.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с РИА Новости осудила решение Международного союза конькобежцев (ISU) допустить российских спортсменов до международных турниров только в нейтральном статусе.
Ранее ISU допустил российских спортсменов до соревнований начиная с сезона-2026/27 в нейтральном статусе.
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"А почему без флага и гимна? Чем наш гимн не нравится и кому? Я просто возмущена, что они допускают нас без флага и гимна. Спасибо им большое, молодцы ребята. Будь они прокляты!" - сказала Тарасова.