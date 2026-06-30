"Я возмущена": Тарасова предсказала квоту российских фигуристов на турнирах

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что, вероятнее всего, российским фигуристам предоставят по одной квоте для участия в международных турнирах в каждом виде.