"Я возмущена": Тарасова предсказала квоту российских фигуристов на турнирах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских спортсменов до соревнований в сезоне-2026/27 в нейтральном статусе.
- Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что российским фигуристам, вероятнее всего, предоставят по одной квоте для участия в международных турнирах в каждом виде.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что, вероятнее всего, российским фигуристам предоставят по одной квоте для участия в международных турнирах в каждом виде.
Во вторник Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских спортсменов до соревнований в сезоне-2026/27 в нейтральном статусе.
"Настолько постепенно они нас допускают, что я возмущена. Но надо начинать выступать. Должны были быть допущены во всех видах по три человека, а сейчас, скорее всего, будем начинать с одной квоты", - сказала Тарасова.