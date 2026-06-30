В Красном Лимане неизвестные похитили священнослужителя УПЦ

Отмечается, что инцидент произошел две недели назад, однако известно об этом стало только сейчас. На данный момент никакой информации о судьбе Авакума или его местонахождении не поступало. Есть предположение, что к похищению могут быть причастны представители военных бригад, которые в настоящее время дислоцируются в городе.