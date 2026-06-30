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В Красном Лимане неизвестные похитили священнослужителя УПЦ - РИА Новости, 30.06.2026
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21:42 30.06.2026
В Красном Лимане неизвестные похитили священнослужителя УПЦ

В Красном Лимане неизвестные в военной форме похитили священнослужителя УПЦ

© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Неизвестные в военной форме похитили священнослужителя архимандрита Авакума из Свято-Покровского монастыря УПЦ в Красном Лимане.
  • Инцидент произошел две недели назад, но стало известно о нем только сейчас.
  • На данный момент нет информации о судьбе и местонахождении архимандрита Авакума.
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Неизвестные в военной форме похитили священнослужителя архимандрита Авакума Свято-Покровского монастыря канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Красном Лимане на Украине, сообщает Союз православных журналистов (СПЖ).
"Неизвестные похитили насельника Покровского монастыря в Лимане (название Красного Лимана после переименования в 2016 году украинскими властями - ред.). Группа людей в военной форме пришла в Свято-Покровский монастырь УПЦ в Лимане и силой забрали священнослужителя архимандрита Авакума и вывезли его из обители в неизвестном направлении", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СПЖ.
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Отмечается, что инцидент произошел две недели назад, однако известно об этом стало только сейчас. На данный момент никакой информации о судьбе Авакума или его местонахождении не поступало. Есть предположение, что к похищению могут быть причастны представители военных бригад, которые в настоящее время дислоцируются в городе.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории государства волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства Украинской православной церкви, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинские суды вынесли обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ силой захватили украинские раскольники при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в государстве вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
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Красный ЛиманУкраинаРоссияУкраинская православная церковьСлужба безопасности Украины
 
 
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