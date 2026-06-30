Рейтинг@Mail.ru
"Камаз" и Народный фронт передали бойцам СВО более 150 тонн гумпомощи - РИА Новости, 30.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
16:58 30.06.2026
"Камаз" и Народный фронт передали бойцам СВО более 150 тонн гумпомощи

«Камаз» передал бойцам СВО в Ростовской области более 150 тонн гумпомощи

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Камаз" совместно с Народным фронтом и депутатом Госдумы Альфией Когогиной передали бойцам СВО в Ростовской области более 150 тонн гуманитарного груза.
  • В состав гуманитарного груза вошли четыре грузовых автомобиля "Камаз", четыре легковые машины, запасные части для автомобилей, маскировочные сети, противотепловизионные одеяла, письма, газеты и подарки для личного состава.
  • Альфия Когогина выразила поддержку бойцам и отметила важность их службы.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. "Камаз" совместно с Народным фронтом и первым заместителем председателя комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Альфией Когогиной передал бойцам СВО в Ростовской области более 150 тонн гуманитарного груза, сообщили в пресс-службе Народного фронта.
"Более 150 тонн гуманитарного груза, включая четыре грузовых автомобиля "Камаз" и четыре легковые машины, передали бойцам СВО в Ростовской области ПАО "Камаз" совместно с депутатом Госдумы Альфией Когогиной и Народным фронтом", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что в состав гуманитарного груза также вошли запасные части для автомобилей, маскировочные сети, противотепловизионные одеяла, а также письма для бойцов от близких, газеты и подарки для личного состава.
"Каждый из нас чувствует себя в одном строю с нашими ребятами. Мы будем формировать грузы и доставлять их столько, сколько нужно, потому что понимаем: то, что делают бойцы, несоизмеримо больше. Они каждый день рискуют жизнью, защищая Родину, наше будущее. Мы желаем им скорее возвратиться живыми, здоровыми домой", – цитируют в пресс-службе Когогину.
Вид на Магадан - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
В Магадан из отдаленного поселка доставили морем груз для СВО
Вчера, 04:28
 
Надежные людиРостовская областьОбщероссийский народный фронт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала