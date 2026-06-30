"Камаз" и Народный фронт передали бойцам СВО более 150 тонн гумпомощи

Краткий пересказ от РИА ИИ "Камаз" совместно с Народным фронтом и депутатом Госдумы Альфией Когогиной передали бойцам СВО в Ростовской области более 150 тонн гуманитарного груза.

В состав гуманитарного груза вошли четыре грузовых автомобиля "Камаз", четыре легковые машины, запасные части для автомобилей, маскировочные сети, противотепловизионные одеяла, письма, газеты и подарки для личного состава.

Альфия Когогина выразила поддержку бойцам и отметила важность их службы.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. "Камаз" совместно с Народным фронтом и первым заместителем председателя комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Альфией Когогиной передал бойцам СВО в Ростовской области более 150 тонн гуманитарного груза, сообщили в пресс-службе Народного фронта.

"Более 150 тонн гуманитарного груза, включая четыре грузовых автомобиля "Камаз" и четыре легковые машины, передали бойцам СВО в Ростовской области ПАО "Камаз" совместно с депутатом Госдумы Альфией Когогиной и Народным фронтом", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что в состав гуманитарного груза также вошли запасные части для автомобилей, маскировочные сети, противотепловизионные одеяла, а также письма для бойцов от близких, газеты и подарки для личного состава.