ВСУ за сутки потеряли до 210 боевиков в зоне действий "Запада"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции.
- Потери противника составили до 210 военнослужащих, также уничтожена военная техника.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российская группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение формированиям ВСУ, противник потерял до 210 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Малеевка, Изюмское и Червоный Став в Харьковской области, Волчий Яр и Пискуновка в ДНР.
"Всего в полосе ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили до 210 военнослужащих. Уничтожено пять боевых бронированных машин западного производства, 20 автомобилей, две самоходные артиллерийские установки и две станции радиоэлектронной борьбы "Дамба", - добавили в МО РФ.