ВСУ за сутки потеряли до 210 боевиков в зоне действий "Запада"

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российская группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение формированиям ВСУ, противник потерял до 210 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

"Всего в полосе ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили до 210 военнослужащих. Уничтожено пять боевых бронированных машин западного производства, 20 автомобилей, две самоходные артиллерийские установки и две станции радиоэлектронной борьбы "Дамба", - добавили в МО РФ.