ВСУ за сутки потеряли до 75 боевиков в зоне действий "Днепра"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения российской группировки войск «Днепр» нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Запорожской области.
- Украинские войска за сутки потеряли около 75 военных, семь автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Днепр" нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Запорожской области, в результате чего украинские войска за сутки потеряли около 75 военных, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ", - говорится в сводке российского ведомства.
В Минобороны РФ уточнили, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Димитрово, Камышеваха и Григоровка Запорожской области.
"Уничтожено до 75-ти военнослужащих ВСУ, семь автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы", - добавили в ведомстве.