ВСУ за сутки потеряли более 270 боевиков в зоне действий "Центра"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ.
- Потери украинских вооруженных формирований составили более 270 военнослужащих, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр", заняв более выгодные позиции, уничтожили свыше 270 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Веселое, Новоподгородное, Новопавловка Днепропетровской области, Доброполье и Светлое Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили более 270 военнослужащих, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей", - говорится в сообщении российского военного ведомства.