Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за сутки потеряли свыше 210 военных, 11 автомобилей и артиллерийское орудие.
- Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение в районах населенных пунктов Лужки, Суходол и Краснополье Сумской области, а также нанесли поражение формированиям ВСУ в Харьковской области.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 210 военных в зоне действий сил российской группировки войск "Север", улучшивших тактическое положение, сообщило министерство обороны РФ.
"ВСУ потеряли свыше 210 военнослужащих, 11 автомобилей и артиллерийское орудие", - говорится в сводке военного ведомства.
Отмечается, что подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Лужки, Суходол и Краснополье Сумской области.
В Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Лосевка, Старица и Бугаевка.