ВСУ за сутки потеряли более 175 боевиков в зоне действий "Юга"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ потеряли более 175 военных и две боевые бронированные машины за сутки в зоне действий "Южной группировки" ВС России.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. ВСУ потеряли более 175 военных, две боевые бронированные машины за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщило Минобороны РФ.
"Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, мотопехотной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дружковка, Ореховатка, Николаевка и Никаноровка Донецкой Народной Республики. Всего в полосе ответственности "Южной" группировки войск противник потерял более 175 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре артиллерийских орудия, боевую машину реактивной системы залпового огня и 27 автомобилей", - говорится в сводке.