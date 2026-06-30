В Госдуме рассказали, благодаря кому ISU допустил российских фигуристов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских спортсменов до соревнований начиная с сезона 2026/27 в нейтральном статусе.
- Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев назвал это решение шагом к восстановлению отечественных спортсменов.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с РИА Новости назвал решение Международного союза конькобежцев (ISU) первым шагом к полноценному возвращению отечественных спортсменов.
Ранее ISU допустил российских спортсменов до соревнований начиная с сезона-2026/27 в нейтральном статусе.
"Хорошее решение. Это показатель работы нашего министра спорта. Думаю, это можно назвать шагом к нашему восстановлению", - сказал Свищев.
До этого российские и белорусские спортсмены были отстранены ISU начиная с марта 2022 года. Организация сделала исключение лишь в рамках отборочной кампании к Олимпиаде-2026 в Милане, однако то решение не распространялось за пределы квалификационных стартов.