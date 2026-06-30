В Госдуме рассказали, благодаря кому ISU допустил российских фигуристов

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с РИА Новости назвал решение Международного союза конькобежцев (ISU) первым шагом к полноценному возвращению отечественных спортсменов.