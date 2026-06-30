В Японии рассказали, сколько суши обычно съедает один посетитель

Краткий пересказ от РИА ИИ Посетители японских конвейерных суши-ресторанов обычно съедают около десяти тарелок за один прием пищи.

В конвейерных суши-ресторанах блюда подаются небольшими порциями, обычно по одному-два кусочка на тарелку.

ТОКИО, 30 июн - РИА Новости. Многие посетители японских конвейерных суши-ресторанов обычно съедают около десяти тарелок за один прием пищи, рассказали РИА Новости в крупнейшей международной сети конвейерных суши-ресторанов Kura Sushi.

"Многие гости обычно едят около десяти тарелок", - отметили в компании.

По словам представителей сети, это не означает, что речь идет о десяти больших порциях: в конвейерных суши-ресторанах блюда обычно подаются небольшими порциями на отдельных тарелках.

"Преимущество конвейерных суши-ресторанов в том, что на одной тарелке обычно один-два кусочка, поэтому можно понемногу попробовать много разных видов суши", - пояснили в Kura Sushi.