Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посетители японских конвейерных суши-ресторанов обычно съедают около десяти тарелок за один прием пищи.
- В конвейерных суши-ресторанах блюда подаются небольшими порциями, обычно по одному-два кусочка на тарелку.
ТОКИО, 30 июн - РИА Новости. Многие посетители японских конвейерных суши-ресторанов обычно съедают около десяти тарелок за один прием пищи, рассказали РИА Новости в крупнейшей международной сети конвейерных суши-ресторанов Kura Sushi.
"Многие гости обычно едят около десяти тарелок", - отметили в компании.
По словам представителей сети, это не означает, что речь идет о десяти больших порциях: в конвейерных суши-ресторанах блюда обычно подаются небольшими порциями на отдельных тарелках.
"Преимущество конвейерных суши-ресторанов в том, что на одной тарелке обычно один-два кусочка, поэтому можно понемногу попробовать много разных видов суши", - пояснили в Kura Sushi.
По данным Guinness World Records, на декабрь 2025 года сеть Kura Sushi насчитывала 694 ресторана в Азии, главным образом Японии, а также в США. На Всемирной выставке Expo 2025 в Осаке Kura Sushi представила крупнейший в своей истории ресторан с 338 местами и конвейерной лентой длиной около 135 метров, где вместе с суши подавались блюда 70 стран и регионов.