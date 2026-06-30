Стоматолог раскрыла формулу здоровых зубов

Краткий пересказ от РИА ИИ Формула здоровых зубов по мнению Елены Те включает щетку, пасту, нить и визит к врачу два раза в год.

Ирригатор является дополнительным средством ухода за полостью рта, но он не заменит основных процедур.

КЕМЕРОВО, 30 июн - РИА Новости. Четыре составляющих формулы здоровых зубов назвала РИА Новости заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой терапевтической стоматологии Кемеровского государственного медицинского университета Минздрава России Елена Те.

"Формула здорового рта: щетка плюс паста плюс нить плюс визит к врачу два раза в год", - рассказала профессор.

Она подчеркнула, что ирригатор является бонусным уровнем, который, однако, бессилен без "механики".