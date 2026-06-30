Стоимость экспорта алмазов странами ЕС снизилась на 26 процентов

Краткий пересказ от РИА ИИ В 2025 году стоимость экспорта алмазов странами ЕС снизилась на 26% и составила 3,19 миллиарда долларов.

Евросоюз также сократил импорт алмазов: стоимость поставок за год уменьшилась на 20%, до 3,53 миллиарда долларов.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Стоимость экспорта алмазов Евросоюзом в 2025 году снизилась более чем на миллиард долларов, или на 26%, следует из материалов Кимберлийского процесса, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Так, за 2025 год страны ЕС экспортировали алмазов на 3,19 миллиарда долларов против 4,32 миллиарда долларов годом ранее. Это стало самым маленьким значением как минимум с 2004 года (более ранних данных нет).

Физические объемы экспорта опустились на четверть - до 29,8 миллиона карат с 39,97 миллиона карат в 2024 году.