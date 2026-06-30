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Стоимость экспорта алмазов странами ЕС снизилась на 26 процентов - РИА Новости, 30.06.2026
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11:14 30.06.2026
Стоимость экспорта алмазов странами ЕС снизилась на 26 процентов

Стоимость экспорта алмазов странами ЕС в 2025 году снизилась на 26%

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В 2025 году стоимость экспорта алмазов странами ЕС снизилась на 26% и составила 3,19 миллиарда долларов.
  • Евросоюз также сократил импорт алмазов: стоимость поставок за год уменьшилась на 20%, до 3,53 миллиарда долларов.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Стоимость экспорта алмазов Евросоюзом в 2025 году снизилась более чем на миллиард долларов, или на 26%, следует из материалов Кимберлийского процесса, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Так, за 2025 год страны ЕС экспортировали алмазов на 3,19 миллиарда долларов против 4,32 миллиарда долларов годом ранее. Это стало самым маленьким значением как минимум с 2004 года (более ранних данных нет).
Физические объемы экспорта опустились на четверть - до 29,8 миллиона карат с 39,97 миллиона карат в 2024 году.
Кроме того, Евросоюз сократил и импорт алмазов: стоимость поставок за год сократилась на 20%, до 3,53 миллиарда долларов, или 31,6 миллиона карат (-16%).
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