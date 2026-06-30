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Британия увеличит военный бюджет к 2029 году, заявил Стармер - РИА Новости, 30.06.2026
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14:12 30.06.2026
Британия увеличит военный бюджет к 2029 году, заявил Стармер

Стармер: Британия увеличит военный бюджет на 27% к 2029 году

© REUTERS / Toby ShepheardКир Стармер
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© REUTERS / Toby Shepheard
Кир Стармер . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Великобритания увеличит военный бюджет на 27% до почти 80 миллиардов фунтов стерлингов в год к 2029 году.
  • Доля военных расходов достигнет 2,7% от ВВП, а после 2029 года власти Британии намерены довести показатель до 3% от ВВП.
ЛОНДОН, 30 июн - РИА Новости. Великобритания увеличит военный бюджет на 27% до 80 миллиардов фунтов стерлингов (105 миллиардов долларов) в год к 2029 году, заявил во вторник британский премьер-министр Кир Стармер.
"До того, как мы пришли к власти, то есть два года назад наша страна тратила на оборону 54 миллиарда фунтов стерлингов в год. К 2029 году мы доведем этот показатель почти до 80 миллиардов фунтов в год, увеличив его на 27% в реальном выражении", - сказал Стармер во время пресс-конференции, посвященной публикации долгосрочного плана оборонного бюджета.
Он подчеркнул, что таким образом доля военных расходов достигнет 2,7% от ВВП.
После 2029 года власти Британии намерены довести показатель до 3% от ВВП, добавил премьер.
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