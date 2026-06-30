Крупнейшие в России солнечные станции готовят к стройке в Приамурье

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 июн - РИА Новости. Подготовка площадок для строительства солнечных электростанций общей мощностью 628 мегаватт началась в Октябрьском и Благовещенском муниципальных округах Приамурья, сообщает правительство Амурской области.

По словам губернатора региона Василия Орлова, развитие солнечных электростанций в области - важный шаг в сторону зеленой энергетики. Амурская область уже сегодня является лидером Дальнего Востока по выработке электроэнергии.

"Развитие солнечных электростанций в Октябрьском и Благовещенском округах позволит укрепить это положение, сочетая экологичность, эффективность и высокую скорость строительства этих объектов генерации. Помимо этого, появление станций будет способствовать созданию новых рабочих мест", – сказал Орлов.

Как уточнили в правительстве, генподрядчик ГК "Хевел" начал готовить территорию первой очереди мощностью 570 мегаватт: завершены инженерные изыскания, на площади свыше тысячи гектаров идет расчистка от кустарников. Параллельно проектируются сами станции, подстанция и линии электропередачи. Запуск первого этапа намечен на начало 2028 года.

Вторая очередь займет 133 гектара и добавит около 40 мегаватт; сейчас оформляются права на землю. Отдельно власти и инвестор подбирают участок для станции на 18 мегаватт в Благовещенском округе.