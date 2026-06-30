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Крупнейшие в России солнечные станции готовят к стройке в Приамурье - РИА Новости, 30.06.2026
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Амурская область - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
Амурская область
 
07:41 30.06.2026 (обновлено: 09:54 30.06.2026)
Крупнейшие в России солнечные станции готовят к стройке в Приамурье

В Приамурье готовятся построить крупнейшие в России солнечные станции

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСолнечные батареи
Солнечные батареи - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 июн - РИА Новости. Подготовка площадок для строительства солнечных электростанций общей мощностью 628 мегаватт началась в Октябрьском и Благовещенском муниципальных округах Приамурья, сообщает правительство Амурской области.
По словам губернатора региона Василия Орлова, развитие солнечных электростанций в области - важный шаг в сторону зеленой энергетики. Амурская область уже сегодня является лидером Дальнего Востока по выработке электроэнергии.
"Развитие солнечных электростанций в Октябрьском и Благовещенском округах позволит укрепить это положение, сочетая экологичность, эффективность и высокую скорость строительства этих объектов генерации. Помимо этого, появление станций будет способствовать созданию новых рабочих мест", – сказал Орлов.
Как уточнили в правительстве, генподрядчик ГК "Хевел" начал готовить территорию первой очереди мощностью 570 мегаватт: завершены инженерные изыскания, на площади свыше тысячи гектаров идет расчистка от кустарников. Параллельно проектируются сами станции, подстанция и линии электропередачи. Запуск первого этапа намечен на начало 2028 года.
Вторая очередь займет 133 гектара и добавит около 40 мегаватт; сейчас оформляются права на землю. Отдельно власти и инвестор подбирают участок для станции на 18 мегаватт в Благовещенском округе.
Проекты реализуются по принципу "одного окна": региональное агентство по привлечению инвестиций берет на себя вопросы оформления документов, подбора земель и получения льгот, чтобы минимизировать бюрократические барьеры и ускорить ввод объектов, добавили в правительстве.
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