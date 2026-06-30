Технические встречи между Ираном и США не прекращались, заявил МИД Катара

Краткий пересказ от РИА ИИ Технические встречи между Ираном и США при участии посредников не прекращались.

Иран и США при участии посредников из Катара и Пакистана создали четыре рабочие группы для обсуждения конфликтных вопросов и выработки постоянного соглашения о мире.

ДОХА, 30 июн - РИА Новости. Технические встречи между Ираном и США при участии посредников не прекращались, сообщил во вторник на пресс-конференции официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари.

"Технические встречи между Вашингтоном и Тегераном не прекращались, и посредники работают, чтобы облегчить их организацию", - сказал аль-Ансари.

При этом он указал, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, которые прибыли в Доху, не будут напрямую встречаться с представителями Ирана, а обсудят ход переговоров только с катарскими посредниками.