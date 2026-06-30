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Технические встречи между Ираном и США не прекращались, заявил МИД Катара - РИА Новости, 30.06.2026
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15:14 30.06.2026
Технические встречи между Ираном и США не прекращались, заявил МИД Катара

МИД Катара: технические встречи между Ираном и США не прекращались

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Технические встречи между Ираном и США при участии посредников не прекращались.
  • Иран и США при участии посредников из Катара и Пакистана создали четыре рабочие группы для обсуждения конфликтных вопросов и выработки постоянного соглашения о мире.
ДОХА, 30 июн - РИА Новости. Технические встречи между Ираном и США при участии посредников не прекращались, сообщил во вторник на пресс-конференции официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари.
"Технические встречи между Вашингтоном и Тегераном не прекращались, и посредники работают, чтобы облегчить их организацию", - сказал аль-Ансари.
При этом он указал, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, которые прибыли в Доху, не будут напрямую встречаться с представителями Ирана, а обсудят ход переговоров только с катарскими посредниками.
Иран и США при участии посредников из Катара и Пакистана создали четыре рабочие группы для обсуждения разных конфликтных вопросов и выработки постоянного соглашения о мире после подписания меморандума о прекращении военных действий 17 июня.
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