Генконсул России Пукалов: техасские ковбои в чем-то сродни нашим казакам

Техасе уважают Россию и признают ее значимость, а деловые круги штата понимают ценность взаимодействия с РФ, заявил генеральный консул России в Хьюстоне Николай Пукалов. В интервью корреспонденту РИА Новости Алексею Алексееву дипломат рассказал об интересе к России в Техасе, поездках американцев на Эльбрус, Камчатку, диалоге с местными властями, работе в условиях жесткого некомплекта, а также о том, чем техасские ковбои в чем-то сродни казакам.

– Расскажите, пожалуйста, про нынешние условия работы генконсульства. Хватает ли сотрудников, обеспечивается ли безопасность дипучреждения на должном уровне?

– На нынешнем этапе развития двусторонних отношений условия консульской работы в США предсказуемо не могут быть простыми. Проблем хватает, однако у нас в характере не пасовать перед трудностями и выполнять свои обязанности, главной из которых является обеспечение граждан качественным консульским обслуживанием. Несмотря на то, что сейчас в генконсульстве работает меньше дипломатов, чем положено по штату, мы перестроили свою работу таким образом, чтобы эффективнее справляться с растущим потоком обращений. К слову – помимо 13 штатов на юге и в центре США, непосредственно относящихся к нашему консульскому округу, мы также остаемся ближайшей консульской точкой для многочисленной русскоязычной общины Западного побережья, поэтому во многих случаях люди едут именно к нам. В такой ситуации задействуем все доступные ресурсы для увеличения пропускной способности консульского учреждения: упорядочили электронную очередь, расширили часы приема, перераспределили нагрузку на персонал. Большинство сотрудников стали универсальными специалистами, совмещающими сразу несколько функций. Не забываем поддерживать с гражданами постоянные каналы коммуникации, консультируя их по телефону и электронной почте.

Поэтому очень рады тем положительным откликам, которые соотечественники оставляют в соцсетях после визита на наш "островок России". Что касается безопасности генконсульства, то она обеспечивается на должном уровне. Над выполнением этой задачи в ежедневном режиме трудятся специалисты своего дела. Разумеется, необходимые контакты в этой сфере поддерживаются и с американской стороной.

– Сталкивалось ли консульство в последнее время с провокациями, протестной активностью, вандализмом или иными инцидентами?

– Обстановка вокруг генконсульства остается спокойной: никаких инцидентов или протестов не зафиксировано. Продолжаем проводить запланированные мероприятия на открытых площадках, сохраняя при этом необходимую бдительность. Отмечу, что американское и, в частности, техасское законодательство весьма строго относится к любым нарушениям общественного порядка. Местные власти жестко реагируют на инциденты, что неизбежно влечет за собой серьезные правовые последствия для правонарушителей.

– Поддерживаете ли рабочие контакты с властями США, в том числе с местными властями Техаса и Хьюстона? Как можете охарактеризовать такое взаимодействие?

– Контакты генконсульства с местным руководством в настоящее время сведены к минимуму, причем не по нашей инициативе. Мы неизменно открыты к конструктивному взаимодействию на всех уровнях региональной вертикали - как в рамках агломерации Хьюстона, так и штата Техас, а также в пределах всего консульского округа. Целенаправленно ищем точки соприкосновения, которые позволили бы преодолеть бюрократические барьеры и наладить диалог. Однако, несмотря на прилагаемые усилия, представители местного истеблишмента продолжают держать дистанцию. Вместе с тем контакты на рабочем уровне сохраняются и при необходимости эффективно задействуются. В первую очередь, это касается представителей отделения госдепартамента США и подразделений правоохранительных органов в Хьюстоне.

– Возникают ли у генконсульства административные или бытовые сложности в работе, например, с банковскими операциями, обслуживанием здания, транспортом, визами для сотрудников?

– Рутинные вопросы функционирования генконсульства сейчас в целом урегулированы. Мы арендуем служебные помещения в офисном здании, что снимает нагрузку по их содержанию и обслуживанию. Ранее в ходе двусторонних консультаций удалось по большей части решить проблему с прохождением банковских платежей. Однако серьезным вызовом для нас остаются визовые проблемы персонала генконсульства. Новые сотрудники порой ждут американской визы месяцами, из-за чего нарушается график командировок, возникает неопределенность с заменами. Текущий кадровый некомплект остается главным препятствием для наращивания объемов предоставления консульских услуг, спрос на которые в нашем регионе стабильно высокий.

– Насколько на вашей работе сказывается ограничение на передвижение российских дипломатов? Создает ли оно проблемы при посещении соотечественников в тюрьмах или миграционных центрах? И как вообще обстоят дела с содержанием россиян в тюрьмах в вашем округе?

– Ограничения на передвижения отражаются на нашей работе весьма негативно. Не имея возможности выехать за пределы 40-километровой зоны от центра Хьюстона без разрешения принимающей стороны, мы серьезно скованы в своих действиях. Такое положение дел напрямую влияет на исполнение моих непосредственных обязанностей как генконсула. Я не могу совершать поездки по консульскому округу для установления контактов с местным руководством, посещения мероприятий или встреч с согражданами. Особенно болезненно эта тема отражается на взаимодействии с соотечественниками. Например, в этом году под Хьюстоном по инициативе активистов было организовано празднование Масленицы. Мы не смогли туда поехать, поучаствовать в торжествах, поскольку выбранное удобное место оказалось чуть за краем разрешенного радиуса.

По отдельным вопросам американская сторона без особых проволочек согласовывает поездки, например, в иммиграционные центры для посещения российских граждан перед депортацией. Однако, если визит в тюрьму требуется осуществить в срочном порядке, возникают проблемы из-за жестких требований по срокам рассмотрения наших заявок.

Что касается условий содержания в местных уголовных или иммиграционных тюрьмах, то они одинаково суровые. Заключенные жалуются на тесноту в камерах и однообразный рацион без свежих овощей и фруктов. Медицинская помощь весьма поверхностная. В основном выдаются жаропонижающие препараты, зато в качестве панацеи чуть ли не навязываются антидепрессанты. При серьезных сбоях здоровья рассчитывать на эффективное лечение в местах лишения свободы не приходится.

Отдельная острая проблема – многомесячное удержание людей в миграционных тюрьмах в ожидании депортации. Попав под карающий пресс местной Фемиды, многие умоляют побыстрее отправить их домой. Генконсульство делает все возможное, чтобы ускорить возвращение на Родину оказавшихся в беде соотечественников. Зачастую это удается, но лучше в такие переделки не попадать.

– Граждане Украины в других городах США активно интересуются российским гражданством и программой по переселению соотечественников. Как в Хьюстоне? Есть ли интерес?

– Фиксируем устойчивый интерес со стороны граждан, в том числе украинцев и других выходцев из бывших союзных республик, к вопросам, связанным с российским гражданством. Наряду с оформлением загранпаспортов эта сфера остается одним из наиболее загруженных направлений работы. Значительное число обращений поступает в генконсульство по электронной почте и по телефону: люди просят разъяснить те или иные нюансы законодательства. Особенно востребованы консультации применительно к конкретным жизненным ситуациям. Стремимся предоставить их каждому заявителю. В текущей работе генконсульства много дел по оформлению "детского гражданства", а также проверке наличия или отсутствия российского гражданства у лиц с истекшими паспортами. Имелись случаи приема в гражданство за особые заслуги перед Российской Федерацией.

Активность проживающих в консульском округе граждан в отношении участия в госпрограмме по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, в основном носит ознакомительный характер. Это объясняется рядом факторов, ключевые из которых – региональный принцип распределения участников, а также профессиональная востребованность претендента на территории вселения. К сожалению, не все кандидаты могут соответствовать предъявляемым критериям, что влияет на уровень их практической вовлеченности. Со своей стороны генконсульство принимает и рассматривает все поступающие заявки на присоединение к госпрограмме.

– Есть ли в Техасе интерес к России со стороны американцев – в бизнесе, культуре, туризме, образовании?

– Интерес к нашей стране здесь, в Техасе, безусловно, присутствует. Насколько я могу судить, региональное сообщество и деловые круги в целом понимают ценность взаимодействия с Россией. Однако на пути потенциально многообещающего сотрудничества воздвигнуты искусственные преграды. В результате неправового санкционного давления российский бизнес сегодня обложен барьерами, как еж иголками. Эти ограничения лишают заинтересованные силы маневра.Свежим примером создания препятствий стал принятый в прошлом году в Техасе закон, который ввел ограничения в отношении "иностранных противников", в число которых местные законодатели включили и Россию. Этот акт фактически заблокировал для российских компаний возможность приобретения здесь коммерческой недвижимости. Хьюстон, некогда бывший точкой притяжения для флагманов российской нефтегазовой отрасли, давно лишился их официальных представительств. Тем не менее, запрос на предпринимательский и культурный диалог не исчез.

Показательно, что в ходе недавней сельскохозяйственной выставки и родео в Хьюстоне некоторые организаторы кулуарно высказывали сожаление об отсутствии российских сельхозпроизводителей. Местный агробизнес прекрасно понимает масштаб и потенциал России, однако участие наших компаний заблокировано не только из-за санкций, но и вследствие логистических препон, вынуждающих россиян оформлять американские визы за границей.

Одним из индикаторов того, что при наличии взаимного интереса наши страны могут успешно преодолевать разногласия, остается космическая сфера. Техас по-прежнему является важнейшей точкой российско-американского сотрудничества на орбите. В Центре космических полетов в Хьюстоне на постоянной основе работает группа российских специалистов, обеспечивая непрерывную эксплуатацию МКС, стажируются космонавты. Их слаженное партнерство с американскими коллегами – пример того, как конструктивный подход помогает решать сложные технологические задачи.

– Часто ли вообще американцы обращаются за визами в консульство? Какая динамика?

– В день мы принимаем и обрабатываем документы на визы примерно от 10-15 человек, и этот показатель стабилен уже несколько лет. На первый взгляд, цифра небольшая. Однако не стоит забывать, что действующие рекомендации Госдепартамента США предписывают американцам воздерживаться от поездок в Россию. В таком контексте интерес простых граждан к нашей стране – это, если хотите, проявление осознанной гражданской позиции. За прошлый год нами было выдано более трех тысяч виз.

Маршруты американских гостей давно вышли за рамки традиционных экскурсий по Москве, Санкт-Петербургу или другим крупным городам. Популярностью пользуется экстремальный туризм: восхождения на Эльбрус иэкспедиции по Камчатке. Есть интерес к охоте и рыбалке. Одному из заявителей даже выдали визу для путешествия к Северному полюсу на атомном ледоколе.

Сохраняются культурные связи: недавно мы помогли со въездными документами молодой американской исполнительнице – участнице XV Международного конкурса артистов балета в Москве. Фиксируем случаи медицинского туризма – из-за привлекательного соотношения цены и качества российских лечебных процедур.

– Как вы оцениваете состояние российской диаспоры в Техасе и других штатах вашего консульского округа? Сохраняется ли интерес к русскому языку, культуре и образованию?

– Среди соотечественников растет запрос на возобновление активной общественной работы и взаимодействие с генконсульством. В первую очередь, это касается проведения совместных мероприятий, приуроченных к государственным праздникам и памятным датам России. Вокруг нас сформировался костяк активистов из людей, которые искренне хотят трудиться на благо русскоязычной общины, у них горят глаза.

Очень теплые отношения сложились с православными приходами в Хьюстоне и Далласе, при которых действуют русскоязычные школы выходного дня. Вообще, дополнительное образование – это важнейшая часть русскоязычного гуманитарного пространства. Такие учебные центры расположены преимущественно в крупных городах с высокой концентрацией русскоязычного населения. В них сосредоточена образовательная и творческая жизнь.

В Хьюстоне есть крепкие самодеятельные коллективы, например, фольклорный ансамбль "Сударушки", который постоянно участвует в мероприятиях генконсульства. Что касается театральной деятельности, то она тоже представлена – в формате любительских групп, работающих при тех же школах или культурных центрах.

Среди традиций генконсульства – ежегодное возложение цветов к памятнику Ю.А. Гагарину в одном из парков Хьюстона на День космонавтики 12 апреля. В этом году расширили программу ко Дню Победы: помимо торжественного вечера в честь ветеранов – мы организовали его в одном из городских домов престарелых – впервые провели в городском кинотеатре показ российского военного фильма для соотечественников. В планах – возобновить шествие или автопробег в рамках акции "Бессмертный полк". Это наша общая инициатива с активистами.

– Планируете ли посетить матчи ЧМ-2026? Если да, то какие? И за кого будете болеть?

– В отсутствие российской сборной, несправедливо исключенной из отборочного турнира, мой интерес к чемпионату мира по футболу заметно снизился. Однако масштабность события – впервые в истории чемпионат мира пройдет сразу в трех странах: США, Канаде и соседней Мексике – побуждает следить за ходом турнира, хотя бы с профессионального консульского ракурса. Ведь Техас - один из самых футбольных штатов США, здесь много иммигрантских сообществ, активно поддерживающих свои сборные. Многочисленных групп российских туристов в Хьюстоне и Далласе, где проходят матчи, ждать не приходится. Как я уже отмечал, получение американской визы сейчас превратилось для россиян в настоящее испытание. Тем не менее, всегда готовы оказать нашим болельщикам консульскую помощь – будь то восстановление утраченных документов или поддержка в кризисных ситуациях.

– Какой самый устойчивый стереотип о России вы встречаете в Техасе и что обычно отвечаете тем, кто его повторяет?

– Каких-то особых стереотипов в отношении России я не приметил. Уважение и признание значимости нашей страны присутствуют, а негативных моментов, связанных с заезженными клише, практически нет. Техас – это своеобразная ковбойская культура, южный менталитет с исторически сложившимся стремлением к независимости суждений и консервативным традициям. Кстати, в этом ковбои в чем-то сродни нашим казакам: они тоже осваивали обширные пространства, чтобы затем внести свой вклад в развитие всей страны. Поэтому в общении с местными представителями делаю акцент не на различиях или стереотипах, которые мешают конструктивному восприятию, а на тех ценностях, которые могут нас объединять или хотя бы сокращать дистанцию.

– К чему так и не смогли привыкнуть за время работы на должности?