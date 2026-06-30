Жителю Белгородской области грозит пожизненный срок за серию убийств

БЕЛГОРОД, 30 июн - РИА Новости. Пожизненное лишение свободы грозит жителю Белгородской области, который с 2013 по 2025 годы убил троих и ранил двоих из самодельного оружия, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Санкция от 8 до 20 лет либо пожизненное. Но, скорее всего, будет пожизненное", - сказал собеседник агентства.