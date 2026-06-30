Жителю Белгородской области грозит пожизненный срок за серию убийств

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жителю Белгородской области грозит пожизненное лишение свободы за убийство трех человек и ранение двух человек.
- Мужчина совершал преступления с 2013 по 2025 годы, используя самодельное и модернизированное пневматическое оружие.
- Подозреваемого выявили благодаря анализу записей с камер видеонаблюдения и его заказов через интернет, он дал признательные показания.
БЕЛГОРОД, 30 июн - РИА Новости. Пожизненное лишение свободы грозит жителю Белгородской области, который с 2013 по 2025 годы убил троих и ранил двоих из самодельного оружия, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры.
Как информировало надзорное ведомство, мужчина обвиняется в убийстве и покушении из хулиганских побуждений. Первое убийство фигурант совершил в 2013 году из самодельного пистолета в Белгороде, а в 2022 и 2024 годах он застрелил двух рыбаков из модернизированной пневматики. В 2025 году, как считают следователи, обвиняемый стрелял еще в двух человек, их удалось спасти.
"Санкция от 8 до 20 лет либо пожизненное. Но, скорее всего, будет пожизненное", - сказал собеседник агентства.
Следователи вышли на подозреваемого после анализа записей камер видеонаблюдения, заметив мужчину на самокате в районах покушений, и установили, что он заказывал через интернет пневматическое оружие и патроны. По данным СУ СК, 46-летний мужчина дал признательные показания, дело направлено в суд.