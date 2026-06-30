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Жителю Белгородской области грозит пожизненный срок за серию убийств - РИА Новости, 30.06.2026
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19:17 30.06.2026
Жителю Белгородской области грозит пожизненный срок за серию убийств

Жителю Белгородской области грозит пожизненный срок за убийство трех человек

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жителю Белгородской области грозит пожизненное лишение свободы за убийство трех человек и ранение двух человек.
  • Мужчина совершал преступления с 2013 по 2025 годы, используя самодельное и модернизированное пневматическое оружие.
  • Подозреваемого выявили благодаря анализу записей с камер видеонаблюдения и его заказов через интернет, он дал признательные показания.
БЕЛГОРОД, 30 июн - РИА Новости. Пожизненное лишение свободы грозит жителю Белгородской области, который с 2013 по 2025 годы убил троих и ранил двоих из самодельного оружия, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры.
Как информировало надзорное ведомство, мужчина обвиняется в убийстве и покушении из хулиганских побуждений. Первое убийство фигурант совершил в 2013 году из самодельного пистолета в Белгороде, а в 2022 и 2024 годах он застрелил двух рыбаков из модернизированной пневматики. В 2025 году, как считают следователи, обвиняемый стрелял еще в двух человек, их удалось спасти.
"Санкция от 8 до 20 лет либо пожизненное. Но, скорее всего, будет пожизненное", - сказал собеседник агентства.
Следователи вышли на подозреваемого после анализа записей камер видеонаблюдения, заметив мужчину на самокате в районах покушений, и установили, что он заказывал через интернет пневматическое оружие и патроны. По данным СУ СК, 46-летний мужчина дал признательные показания, дело направлено в суд.
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