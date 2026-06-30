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"Север" за неделю применил 1,2 тысячи БПЛА по боевикам ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 30.06.2026
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07:32 30.06.2026
"Север" за неделю применил 1,2 тысячи БПЛА по боевикам ВСУ под Харьковом

РИА Новости: ВС РФ применили более 1,2 тысяч БПЛА по военным ВСУ под Харьковом

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета БПЛА
Боевая работа расчета БПЛА - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчета БПЛА. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения беспилотных систем 6-й гвардейской армии «Севера» нанесли более 1,2 тысячи ударов FPV-дронами по позициям ВСУ на харьковском направлении за неделю.
  • Операторы и инженеры работают в круглосуточном режиме, уничтожая живую силу противника даже в лесопосадках и заброшенных домах.
  • Ежедневные удары сковывают перемещение и ротацию украинских военных, а целями дронов становятся автомобили подвоза, роботизированные комплексы и тяжелые гексакоптеры.
БЕЛГОРОД, 30 июн - РИА Новости. Подразделения беспилотных систем 6-й гвардейской армии "Севера" нанесли более 1,2 тысячи ударов FPV-дронами по позициям ВСУ на харьковском направлении за неделю, сообщил РИА Новости командир с позывным Велес.
"Расчетами подразделений войск беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" более 1,2 тысячи FPV-дронов применено по позициям, технике и живой силе боевиков ВСУ на харьковском направлении за неделю", - рассказал военный.
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Он уточнил, что операторы и инженеры работают в круглосуточном режиме, уничтожая живую силу противника даже в лесопосадках и заброшенных домах. По его словам, для атак используется вся номенклатура имеющихся боеприпасов.
Командир отметил, что ежедневные удары сковывают перемещение и ротацию украинских боевиков. Он добавил, что целями дронов также становятся автомобили подвоза, роботизированные комплексы и тяжелые гексакоптеры, доставляющие провизию.
По информации Велеса, подразделение стремится обеспечить количественное превосходство беспилотников на линии фронта. Для этого российские бойцы прицельно поражают пункты управления БПЛА, станции РЭБ и пути снабжения противника.
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