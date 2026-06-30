"Север" за неделю применил 1,2 тысячи БПЛА по боевикам ВСУ под Харьковом

Краткий пересказ от РИА ИИ Подразделения беспилотных систем 6-й гвардейской армии «Севера» нанесли более 1,2 тысячи ударов FPV-дронами по позициям ВСУ на харьковском направлении за неделю.

Операторы и инженеры работают в круглосуточном режиме, уничтожая живую силу противника даже в лесопосадках и заброшенных домах.

Ежедневные удары сковывают перемещение и ротацию украинских военных, а целями дронов становятся автомобили подвоза, роботизированные комплексы и тяжелые гексакоптеры.

БЕЛГОРОД, 30 июн - РИА Новости. Подразделения беспилотных систем 6-й гвардейской армии "Севера" нанесли более 1,2 тысячи ударов FPV-дронами по позициям ВСУ на харьковском направлении за неделю, сообщил РИА Новости командир с позывным Велес.

"Расчетами подразделений войск беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" более 1,2 тысячи FPV-дронов применено по позициям, технике и живой силе боевиков ВСУ на харьковском направлении за неделю", - рассказал военный.

Он уточнил, что операторы и инженеры работают в круглосуточном режиме, уничтожая живую силу противника даже в лесопосадках и заброшенных домах. По его словам, для атак используется вся номенклатура имеющихся боеприпасов.

Командир отметил, что ежедневные удары сковывают перемещение и ротацию украинских боевиков. Он добавил, что целями дронов также становятся автомобили подвоза, роботизированные комплексы и тяжелые гексакоптеры, доставляющие провизию.