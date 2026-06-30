Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения беспилотных систем 6-й гвардейской армии «Севера» нанесли более 1,2 тысячи ударов FPV-дронами по позициям ВСУ на харьковском направлении за неделю.
- Операторы и инженеры работают в круглосуточном режиме, уничтожая живую силу противника даже в лесопосадках и заброшенных домах.
- Ежедневные удары сковывают перемещение и ротацию украинских военных, а целями дронов становятся автомобили подвоза, роботизированные комплексы и тяжелые гексакоптеры.
БЕЛГОРОД, 30 июн - РИА Новости. Подразделения беспилотных систем 6-й гвардейской армии "Севера" нанесли более 1,2 тысячи ударов FPV-дронами по позициям ВСУ на харьковском направлении за неделю, сообщил РИА Новости командир с позывным Велес.
"Расчетами подразделений войск беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" более 1,2 тысячи FPV-дронов применено по позициям, технике и живой силе боевиков ВСУ на харьковском направлении за неделю", - рассказал военный.
Он уточнил, что операторы и инженеры работают в круглосуточном режиме, уничтожая живую силу противника даже в лесопосадках и заброшенных домах. По его словам, для атак используется вся номенклатура имеющихся боеприпасов.
Командир отметил, что ежедневные удары сковывают перемещение и ротацию украинских боевиков. Он добавил, что целями дронов также становятся автомобили подвоза, роботизированные комплексы и тяжелые гексакоптеры, доставляющие провизию.
По информации Велеса, подразделение стремится обеспечить количественное превосходство беспилотников на линии фронта. Для этого российские бойцы прицельно поражают пункты управления БПЛА, станции РЭБ и пути снабжения противника.