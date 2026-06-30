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ВС России в июне сбили 85 БПЛА самолетного типа ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 30.06.2026
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ВС России в июне сбили 85 БПЛА самолетного типа ВСУ в Харьковской области

Бойцы "Севера" в июне сбили 85 БПЛА самолетного типа ВСУ в Харьковской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Операторы FPV и расчеты ПВО 11-го армейского корпуса уничтожили более 85 ударных и разведывательных беспилотников в Харьковской области с начала июня.
  • Для выявления целей используются современные комплексы обнаружения, а воздушные угрозы фиксируются еще на подлете к государственной границе.
  • Благодаря работе военнослужащих под защитой находятся военные подразделения и объекты гражданской инфраструктуры.
БЕЛГОРОД, 30 июн - РИА Новости. Операторы FPV и расчеты ПВО 11-го армейского корпуса уничтожили более 85 ударных и разведывательных беспилотников в Харьковской области с начала июня, сообщил РИА Новости офицер с позывным Карта.
"Операторы FPV и "Молнии" ПВО 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили более 85 ударных и разведывательных беспилотников самолетного типа в Харьковской области с начала июня", - сказал начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го армейского корпуса группировки войск "Север".
По его словам, для выявления целей используются современные комплексы обнаружения, а воздушные угрозы фиксируются еще на подлете к государственной границе. В системе задействованы посты воздушного наблюдения, расчеты FPV и ПВО, зенитно-ракетные комплексы и мобильные огневые группы.
Военнослужащие, как отметил офицер, способны определять тип и маршрут дронов, что позволяет координировать действия и повышать эффективность их уничтожения. Он добавил, что благодаря этой работе под защитой находятся не только военные подразделения, но и объекты гражданской инфраструктуры.
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