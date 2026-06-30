Краткий пересказ от РИА ИИ Операторы FPV и расчеты ПВО 11-го армейского корпуса уничтожили более 85 ударных и разведывательных беспилотников в Харьковской области с начала июня.

Для выявления целей используются современные комплексы обнаружения, а воздушные угрозы фиксируются еще на подлете к государственной границе.

Благодаря работе военнослужащих под защитой находятся военные подразделения и объекты гражданской инфраструктуры.

БЕЛГОРОД, 30 июн - РИА Новости. Операторы FPV и расчеты ПВО 11-го армейского корпуса уничтожили более 85 ударных и разведывательных беспилотников в Харьковской области с начала июня, сообщил РИА Новости офицер с позывным Карта.

"Операторы FPV и "Молнии" ПВО 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили более 85 ударных и разведывательных беспилотников самолетного типа в Харьковской области с начала июня", - сказал начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го армейского корпуса группировки войск "Север".

По его словам, для выявления целей используются современные комплексы обнаружения, а воздушные угрозы фиксируются еще на подлете к государственной границе. В системе задействованы посты воздушного наблюдения, расчеты FPV и ПВО, зенитно-ракетные комплексы и мобильные огневые группы.