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Бойцы "Востока" за полчаса взяли под контроль опорный пункт ВСУ в Писанцах - РИА Новости, 30.06.2026
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05:11 30.06.2026
Бойцы "Востока" за полчаса взяли под контроль опорный пункт ВСУ в Писанцах

РИА Новости: бойцы "Востока" за полчаса захватили опорник ВСУ в Писанцах

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие в зоне СВО . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Штурмовые подразделения группировки войск «Восток» захватили украинский опорный пункт в ходе освобождения Писанцев в Днепропетровской области.
  • Российские бойцы скрытно вышли к позициям противника и атаковали их с трех направлений.
  • Минобороны России 28 июня сообщило об освобождении населенного пункта Писанцы силами группировки войск «Восток».
ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Штурмовые подразделения группировки войск "Восток" менее чем за полчаса захватили украинский опорный пункт в ходе освобождения населенного пункта Писанцы в Днепропетровской области, рассказал РИА Новости боец с позывным Бредус.
По словам военнослужащего, российские бойцы скрытно вышли к позициям противника и одновременно атаковали их с трех направлений.
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"Вдоль дороги шла лесополоса, у них там опорные пункты были. Нам сказали: вот там опорник, через 200 метров, вам надо взять его. Мы скрытно подошли, они нас не заметили. Один пошел по дорожному полотну, я - по лесополосе, еще один - по полю вдоль лесополосы. Мы с трех сторон зашли, гранатами закидали. Там было два противника. За полчаса взяли опорный пункт", - рассказал Бредус.
Он отметил, что украинские подразделения старались удерживать прежде всего наиболее укрепленные позиции, оборудованные долговременными сооружениями.
"Где-то простой подвал, а где-то - бетонное укрытие с большими толстыми дверями. Что-то крупное держат более упорно. Простые позиции покидают быстро. Сейчас в основном все завязано на дронах, но там, где укрепления серьезные, чаще происходит стрелковый бой", - добавил военнослужащий.
Минобороны России 28 июня сообщило об освобождении населенного пункта Писанцы в Днепропетровской области силами группировки войск "Восток".
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