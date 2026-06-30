Бойцы "Востока" за полчаса взяли под контроль опорный пункт ВСУ в Писанцах

"Вдоль дороги шла лесополоса, у них там опорные пункты были. Нам сказали: вот там опорник, через 200 метров, вам надо взять его. Мы скрытно подошли, они нас не заметили. Один пошел по дорожному полотну, я - по лесополосе, еще один - по полю вдоль лесополосы. Мы с трех сторон зашли, гранатами закидали. Там было два противника. За полчаса взяли опорный пункт", - рассказал Бредус.