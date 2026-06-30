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Боец ценой ранения спас мирных жителей при эвакуации из Родинского - РИА Новости, 30.06.2026
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Боец ценой ранения спас мирных жителей при эвакуации из Родинского

Боец ценой ранения спас пять мирных жителей при эвакуации из Родинского

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащий группировки войск «Центр» отвлек БПЛА противника и принял удар на себя при эвакуации из Родинского в ДНР.
  • Рядовой Назарий Гура разработал маршрут эвакуации и организовал передвижение мирных жителей, используя деревья и кустарники как укрытия.
  • Благодаря действиям рядового Гура все пять мирных жителей были благополучно доставлены в безопасный район.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Военнослужащий группировки войск "Центр" отвлек БПЛА противника и принял удар на себя, чем спас пятерых мирных жителей при эвакуации из Родинского в ДНР, сообщили в Минобороны России.
"Военнослужащий 5-го отдельного комендантского полка 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" при эвакуации пяти мирных жителей из населенного пункта Родинское ДНР отвлек БПЛА ВСУ на себя, чем спас их жизни", - говорится в сообщении военного ведомства.
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По данным Минобороны России, группа подготовленных бойцов разработала маршрут эвакуации: сначала через густые лесопосадки, затем через открытую местность с танковым рвом.
"Рядовой Назарий Гура вел людей по малозаметным тропам, используя деревья и кустарники как укрытия. На открытой местности организовал передвижение короткими перебежками", - говорится в сообщении.
Однако когда над группой появился вражеский FPV-дрон, Гура мгновенно принял решение открыть огонь по дрону и принять удар на себя.
"Он отделился от колонны, побежал вперед и начал активно привлекать внимание оператора, открыв огонь по дрону, чтобы выглядеть более заметной целью, и эта тактика сработала, так как дрон переключился на одиночную цель. Назарий продолжал бежать, уводя дрон от мирных жителей, и через несколько секунд раздался взрыв - дрон сдетонировал рядом с военнослужащим, который успел в последний момент увернуться", - следует из сообщения.
По информации военного ведомства, несмотря на ранение военнослужащий продолжил эвакуацию. Благодаря самоотверженным действиям рядового Гура все пять мирных жителей были благополучно доставлены в безопасный район.
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