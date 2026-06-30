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Краткий пересказ от РИА ИИ Военнослужащие ВСУ, пытавшиеся бежать из Константиновки в ДНР, были уничтожены расчетами российских артиллеристов.

Разрозненные группы украинских военных, отступавших из городских кварталов Константиновки, были обнаружены операторами войск беспилотных систем.

Артиллеристы нанесли прицельный удар по выявленному объекту, в результате чего укрытие вместе с находившимися в нем военнослужащими ВСУ было уничтожено.

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Российские военные уничтожили боевиков ВСУ, пытавшихся сбежать из Константиновки в ДНР, сообщили в Минобороны.

Противника заметили операторы БПЛА. Когда по украинским военным начали наносить удары, они укрылись в пустом частном доме в Алексеево-Дружковке — пригороде Константиновки.

« "Получив целеуказание, артиллеристы нанесли прицельный удар по выявленному объекту. В результате огневого поражения укрытие вместе с находившейся в нем живой силой противника было уничтожено", — отметили в военном ведомстве.

На видео от Минобороны показано точное попадание в укрытие.

Как рассказали в ведомстве, артиллеристы активно наносят удары по укрытиям с украинскими солдатами, не позволяя им создавать новые рубежи обороны в близлежащих селах.

Константиновка находится на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка . Она играет ключевую роль для снабжения ВСУ в Краматорско-Славянской агломерации, где расположен крупный транзитный железнодорожный узел.