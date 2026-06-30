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ВС России изучают сбитый натовский БПЛА, использованный ВСУ как дрон-матка - РИА Новости, 30.06.2026
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03:15 30.06.2026
ВС России изучают сбитый натовский БПЛА, использованный ВСУ как дрон-матка

РИА Новости: ВС РФ изучают сбитый БПЛА НАТО, использованный ВСУ как дрон-матка

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские специалисты изучают сбитый системой ПВО натовский беспилотник самолетного типа.
  • Сбитый дрон использовался как дрон-матка для запуска малых ударных БПЛА.
  • Трофейный аппарат находится в музее-мастерской БПЛА.
БЕЛГОРОД, 30 июн - РИА Новости. Российские специалисты изучают сбитый системой ПВО натовский беспилотник самолетного типа, который использовался как дрон-матка для запуска малых ударных БПЛА, рассказал РИА Новости старший техник беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным Омск.
"Так называемый VTOL (vertical take-off and landing - вертикальный взлет и посадка - ред.) - это натовский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, но с вертикальным взлетом и посадкой. Его сбило наше ПВО. Здесь, на фюзеляже, можно видеть следы от поражающих элементов, отверстия. Грузоподъемность у него - порядка 20 килограммов. Сейчас мы ведем работы по восстановлению", - добавил он.
По его словам, с этого дрона десантировались малые беспилотники, которые изначально крепились сверху на сбросе. Их задача - пролететь два-три километра до цели, поэтому они не несут большого заряда и не рассчитаны на дальние полеты.
Трофейный аппарат находится в музее-мастерской БПЛА, куда попадают дроны, добытые штурмовыми подразделениями или сбитые силами ПВО.
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