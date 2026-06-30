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Стали известны составы Нидерландов и Марокко на матч 1/16 финала ЧМ - РИА Новости Спорт, 30.06.2026
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02:59 30.06.2026
Стали известны составы Нидерландов и Марокко на матч 1/16 финала ЧМ

Сборные Нидерландов и Марокко назвали составы на матч 1/16 финала ЧМ

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Мяч ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Брайан Бробби и Крисенсио Саммервилл выйдут в стартовом составе сборной Нидерландов на матч 1/16 финала чемпионата мира против команды Марокко.
  • Матч между сборными Нидерландов и Марокко пройдет в Монтеррее (Мексика) и начнется в 04:00 по московскому времени.
  • В стартовом составе сборной Нидерландов — игроки из английских, итальянских, испанских и других европейских клубов.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Брайан Бробби и Крисенсио Саммервилл выйдут в стартовом составе сборной Нидерландов на матч 1/16 финала чемпионата мира против команды Марокко, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Матч пройдет в Монтеррее (Мексика), начало - 04:00 мск.
Полностью состав команды Нидерландов выглядит следующим образом: Барт Вербрюгген (вратарь, "Брайтон", Англия), Вирджил ван Дейк (капитан, "Ливерпуль", Англия), Натан Аке ("Манчестер Сити", Англия), Ян Паул ван Хекке ("Тоттенхэм", Англия), Микки ван де Вен ("Тоттенхэм", Англия), Дензел Дюмфрис ("Интер", Италия), Райан Гравенберх ("Ливерпуль", Англия), Френки де Йонг ("Барселона", Испания), Коди Гакпо ("Ливерпуль", Англия), Брайан Бробби ("Сандерленд", Англия) и Крисенсио Саммервилл ("Вест Хэм", Англия).
У марокканцев с первых минут на поле появятся Яссин Буну (вратарь, "Аль-Хиляль", Саудовская Аравия), Ашраф Хакими (капитан, "ПСЖ", Франция), Нуссаир Мазрауи ("Манчестер Юнайтед", Англия), Исса Диоп ("Фулхэм", Англия), Чади Риад ("Кристал Пэлас", Англия), Аюб Буадди ("Лилль", Франция), Аззедин Унаи ("Жирона", Испания), Исмаэль Сайбари (ПСВ, Нидерланды), Билал Эль-Ханнус ("Штутгарт", Германия), Нейл Эль-Айнауи ("Рома", Италия), Браим Диас ("Реал", Испания).
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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