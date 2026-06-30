Более 104 млн рублей получит Смоленская область по президентской программе

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Смоленская область вошла в число победителей президентской программы "Регион для молодых" среди 40 субъектов РФ, в рамках которой получит более 104 миллионов рублей, сообщил губернатор Василий Анохин.

Программа входит в национальный проект "Молодежь и дети", который реализуется по поручению президента России Владимира Путина.

"Объем субсидии Смоленской области составит более 104 миллионов рублей. Средства направят на ремонт, переоснащение и проведение мероприятий в молодежных центрах Вязьмы и Десногорска", - написал Анохин на платформе "Макс".

Так, в Вязьме на улице Ленина, 54, работает молодежный центр. Благодаря средствам программы "Регион для молодых" здесь начались ремонтные работы, после которых в центре появятся коворкинг, медиастудия, трансформируемый конференц-зал, зона для молодых семей и пространство психологической разгрузки. В 2027 году там появится третий корпус с лабораторией профессий, пространством "Добро.рф", спортивно-патриотическим клубом, танцевальной студией, молодежно-туристическим центром и народно-этническим пространством "Код дружбы".

"В Десногорске молодежный центр "Энергия" находится в шестом микрорайоне, 442 Б. Благодаря субсидии здесь проведут ремонт и создадут современное многофункциональное пространство. В центре появятся коворкинг и деловая зона для работы и учебы, творческий кластер для репетиций и производства контента, образовательный хаб для лекций и мастер-классов, медиа-лаборатория, многофункциональная площадка для крупных событий, а также семейная зона для молодых родителей с детьми", - отметил глава региона.