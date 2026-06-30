Взрыв в Монако мог быть связан с кол-центрами в Днепропетровске, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Взрыв в Монако может быть связан с работой мошеннических кол-центров в Днепропетровске, пишет "Украинская правда".

Инцидент произошел накануне вечером.

Злоумышленник оставил рюкзак с бомбой у входной двери жилого дома.

Среди пострадавших может быть украинский олигарх Вадим Ермолаев, сын которого проходил по делу об организации мошеннической деятельности.

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Взрыв в Монако может быть связан с работой мошеннических кол-центров в Днепропетровске, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"За этим инцидентом могут стоять представители организованной преступности. Нападение могло быть связано с кол-центрами в Днепропетровске", — говорится в материале.

Взрыв возле жилого дома на улице Реверанд-пер-Луи-Фролла прогремел накануне вечером. Пострадали три человека: двое взрослых и подросток. По данным BFMTV, среди них есть украинский олигарх Вадим Ермолаев, один из сыновей которого проходил по делу об организации крупной сети мошеннических кол-центров. Также ранения могли получить его жена и ребенок.

Преступник оставил рюкзак с бомбой у входной двери в тот момент, когда семья заходила в здание. После этого он скрылся. Сейчас правоохранительные органы тщательно анализируют данные видеокамер. Подозреваемого уже заметили в соседней французской коммуне Босолей, куда он добрался пешком.

© CCTV Подозреваемый в организации взрыва в Монако © CCTV Подозреваемый в организации взрыва в Монако

Кто такой Ермолаев

Вадим Ермолаев — бизнесмен, основатель корпорации "Алеф" и один из крупнейших девелоперов Днепропетровска. Журнал Forbes не единожды включал его в список богатейших украинцев.

© Фото : vadymiermolaiev.info Вадим Ермолаев © Фото : vadymiermolaiev.info Вадим Ермолаев

По информации СМИ, он отказался от гражданства в 2019 году. Однако, по его словам, это произошло еще в 2017-м. С тех пор у него только кипрский паспорт. Свое решение Ермолаев объяснял желанием иметь "международную защиту". В 2023 году Владимир Зеленский ввел против него персональные санкции на десять лет.

В конце 2025-го по запросу Интерпола на Кипре задержали сына бизнесмена — Артура. Позднее его экстрадировали в Эстонию.

Поводом стало дело об организации мошеннической деятельности на Украине. Всего в период с 2019 по 2022 год преступники обманули людей в разных странах более чем на сто миллионов евро.