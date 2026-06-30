Хозяев собаки, унесенной смерчем в Кушве, нашли

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Во время смерча в Кушве собаку унесло в лес вместе с будкой, но животное вернулось к разрушенному дому самостоятельно.
- Хозяев нашли, с собакой все хорошо, она получила небольшое повреждение на спине.
- Вечером 22 июня на Кушву обрушился смерч, в результате которого были повреждены дома, автомобили и линии электропередачи, 16 человек обратились за медицинской помощью.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июн — РИА Новости. Хозяев собаки, унесенной вместе с будкой в лес во время смерча в Кушве в Свердловской области, нашли, сообщила РИА Новости местная жительница.
В понедельник в соцсетях появилась информация о том, что во время смерча собачью конуру вместе с животным унесло в лес. Собака вернулась к разрушенному частному дому сама, но хозяев там уже не было, их стали искать местные жители.
"Хозяев нашли. С собакой все хорошо. Было небольшое повреждение на спине, но некритично. Собака спаслась сама, мы только помогли ей хозяев найти и накормили. Она очень голодная была", — рассказала собеседница агентства.
Вечером 22 июня на город Кушву в Свердловской области обрушился смерч. В муниципальном округе был введен режим чрезвычайной ситуации. По данным ГУ МЧС по региону, 16 человек обращались за медпомощью, были повреждены 99 частных жилых домов, 25 автомобилей, 15 линий электропередачи, полностью разрушены 32 частных дома. Идут восстановительные работы.
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