Хозяев собаки, унесенной смерчем в Кушве, нашли

Краткий пересказ от РИА ИИ Во время смерча в Кушве собаку унесло в лес вместе с будкой, но животное вернулось к разрушенному дому самостоятельно.

Хозяев нашли, с собакой все хорошо, она получила небольшое повреждение на спине.

Вечером 22 июня на Кушву обрушился смерч, в результате которого были повреждены дома, автомобили и линии электропередачи, 16 человек обратились за медицинской помощью.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июн — РИА Новости. Хозяев собаки, унесенной вместе с будкой в лес во время смерча в Кушве в Свердловской области, нашли, сообщила РИА Новости местная жительница.

В понедельник в соцсетях появилась информация о том, что во время смерча собачью конуру вместе с животным унесло в лес. Собака вернулась к разрушенному частному дому сама, но хозяев там уже не было, их стали искать местные жители.

"Хозяев нашли. С собакой все хорошо. Было небольшое повреждение на спине, но некритично. Собака спаслась сама, мы только помогли ей хозяев найти и накормили. Она очень голодная была", — рассказала собеседница агентства.