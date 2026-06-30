Михалков вручил дипломы выпускникам своей академии

Краткий пересказ от РИА ИИ В учебном корпусе Академии кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова состоялось торжественное вручение дипломов 24 выпускникам, среди которых 14 актеров, пять продюсеров и пять режиссеров.

За год обучения выпускники создали десять короткометражных фильмов и шесть учебных инсценировок.

Слушатели академии посетили более 50 мастер-классов с известными деятелями культуры и искусства, а также представили свою авторскую программу на Литературном фестивале в Удмуртии и приняли участие в международной кинематографической сессии.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Торжественное вручение дипломов слушателям 11-го выпуска Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова состоялось в учебном корпусе учреждения во вторник, в этом году из учебного заведения выпустились 14 актеров, пять продюсеров и пять режиссеров, передает корреспондент РИА Новости.

Выпускники получили дипломы из рук своего педагога, ректора академии, кавалера ордена Святого апостола Андрея Первозванного, Героя Труда РФ, режиссера, народного артиста РСФСР, художественного руководителя театра "Мастерская "12" Никиты Михалкова" Никиты Михалкова.

"Я говорю вам сегодня и всегда - мы говорим на одном языке, и я очень счастлив, что спустя год, вы даже себе не представляете, насколько вы отличаетесь от тех, с кем мы познакомились в прошлом августе. Все ребята, которые закончили наши курсы, вооружены способностью сохранять свое нутро, использовать собственные механизмы тогда, когда режиссер не может вам помочь. Помните, что вы умеете все, я вас с этим поздравляю", - сказал Михалков, со сцены обратившись к выпускникам.

Так, дипломы были вручены 24 студентам - слушателям актерской, режиссерской и продюсерской мастерских. Они проходили обучение у признанных мастеров индустрии, среди которых режиссер, народный артист РФ Владимир Хотиненко, главный режиссер Малого театра, заслуженный артист РФ Алексей Дубровский, режиссер, заслуженный деятель искусств РФ Владимир Алеников и других.

В этом году из учебного заведения выпустились 14 актеров, пять продюсеров и пять режиссеров. За год обучения они создали десять короткометражных фильмов: пять курсовых учебных и пять дипломных учебных картин.

Также в рамках обучения было выпущено шесть учебных инсценировок: "Метаморфозы" по И.А. Бунину и А.П. Чехову (режиссер Никита Михалков, режиссеры-постановщики выпускники Академии А.Атрощенко, С.Куцерубова, Т.Разоренова, А.Ведменский), "Диалог об актере" (режиссер А.Дубровский), "Иванов" (режиссер М.Милькис), "Играем Мольера" (режиссер И.Яцко), "Гроза" (режиссер. А.Левицкий) и детская музыкальная сказка "Снежная королева" (режиссер М.Шмаевич).

Кроме того, для слушателей было организовано более 50 мастер-классов с известными деятелями культуры и искусства. В том числе, они посетили спектакли столичных театров, Третьяковскую галерею и "Мосфильм".

Помимо этого, слушатели Академии впервые представили свою авторскую программу "На перекрестке музыки и слова" в рамках VII Литературного фестиваля "На родине П.И. Чайковского" в Удмуртии, в Ижевске и Воткинске.

Также выпускникам 2026 года предоставили возможность принять участие в первой международной кинематографической сессии "Творчество объединяет". Проект организован Российским фондом культуры в рамках Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка".