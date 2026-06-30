World Gymnastics проанализирует ситуацию с письмом от европейских федераций

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Несколько европейских национальных федераций потребовали запретить российским спортсменам выступать с флагом и гимном.
- Исполком World Gymnastics 17 мая принял решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном страны.
- Аналогичное решение 24 мая принял исполком European Gymnastics, ратификация которого должна состояться не позднее 3 августа.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) приняла к сведению и анализирует ситуацию, связанную с письмом ряда европейских национальных федераций с требованием запретить российским спортсменам выступать с флагом и гимном, сообщили РИА Новости в пресс-службе World Gymnastics.
Ранее 11 федераций обратились к European Gymnastics с требованием вынести на голосование вопрос о запрете россиянам и белорусам выступать с национальной символикой. В понедельник Украинская федерация гимнастики сообщила, что организации удалось отложить решение European Gymnastics по символике России.
"Мы приняли к сведению сложившуюся ситуацию и анализируем ее", - сказали в пресс-службе.
Исполком World Gymnastics 17 мая принял решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном страны. Аналогичное решение 24 мая принял исполком European Gymnastics, который отмечал, что оно должно быть ратифицировано на внеочередном заседании генассамблеи 29 июня. Как сообщили в European Gymnastics РИА Новости во вторник, ратификация решения состоится не позднее 3 августа.